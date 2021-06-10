AKP’li Bülent Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkanı kalmamıştır

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantılarındaki açıklamalarına ve Millet İttifakı’nın parlamanter sisteme dönüş çalışmalarına yanıt verdi.

“KILIÇDAROĞLU'NUN MUHATABI ERDOĞAN DEĞİL, İL BAŞKANIMIZ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki ifadelerine yanıt veren Bülent Turan, “Kendince bize hakaret etti. Üzülmedik, güldük. Çünkü başından beri diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı asla Sayın Erdoğan değildir, olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı bizim partimizin il başkanıdır, ilçe başkanıdır, olmadı grup başkanvekilidir” dedi.

Turan, açıklamasının devamında, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sayın Erdoğan'a değil de, sayın Turan'a cevap vermesini gülerek, keyifle takip ediyoruz. Buyursun devam etsin” ifadelerini kullandı.

“BU YAKLAŞIMI ÇOK TEHLİKELİ BULUYORUZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ortaya atılan siyaset-mafya ilişkisi iddialarına karşı kameralar karşısına geçerek, izlediği videolardan etkilenen gençlerin ailelerine ”Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabahı kesin” diye seslendiği videoyu değerlendiren Turan, bunu “Muazzam bir sınırlama ve ötekileştirme. Bu çok tehlikeli” diye yorumlayarak şöyle devam etti:

* Hakarete alıştık, iftiraya alıştık ancak milletin evladına, anne babalarına, makul olan olmayan ayrımını, selam verin vermeyin ayrımını çok tehlikeli buluyoruz. Bunu yanlış buluyoruz.

* Makul olmayan anne-baba ifadesinin tek partili yıllarda kalan makul vatandaş kavramına uygun olup olmama kavgasının bir yansıması olduğunu ifade etmek isterim.

“MİLLET İTTİFAKI SEÇİMİ KAZANSA BİLE PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNME İMKANI KALMADI”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanlığı sistemi eskimiştir, değişmelidir, geride kalmıştır” ifadelerine yanıt veren Turan, şöyle konuştu:

* Kendisi daha ötesine giderek bir algıyla beraber sözüm ona, olmaz ya, Millet İttifakı seçimleri kazansa, kazandığı gün sanki parlamenter sisteme geri dönecekmiş gibi meseleyi değerlendirdi.

* Değerli arkadaşlar, altını çiziyorum. Bu millet yanlış yapmadığından dolayı liderini, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı asla yalnız bırakmadı. Yanlış yapmadı.

* O yüzden iddia ediyorum ki yeni dönemde de Cumhur İttifakı, bu ülke yönetiminde bir numaralı ekip olarak işin başında olacak. Ancak teorik olarak değerlendiriyorum. Diyorum ki, Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır.

“ÇOK PARTİLİ SİSTEMDEN TEK PARTİYE DÖNME İMKANI OLMADIĞI GİBİ BUNDA DA OLMAZ”

Bülent Turan, açıklamalarına şöyle devam etti:

* İnsanlar, tüm dünya milletleri, tüm ülkeler, demokratik gelişim içerisinde değerlendirildiğinde aldığı bir hakkı geri verme örneği yok.

* Örneğin, tek partili sistemden çok partiye geçtiğimizde ‘Öyle bir çalışma yapalım ki, tekrar çok partiliden tek partiye geçelim' imkanı olmadığı gibi, parlamenter sistemden de halkın direkt oy verme anlamına gelen başkanlık sisteminden geri dönüp, eski sisteme geçme imkanı ve ihtimali dünyada olmayan bir örnek.

“SEÇİMLERİ KAZANSANIZ BİLE…”

* Millet İttifakı kazanırsa aynı gün güya parlamenter sisteme geçecekmiş algısının yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Bir defa, 600 vekilin içerisinde 400 vekil olursa sistem değişikliği halka sunulmadan, meclisteki çoğunlukla karşılanabilir.

* Düşünebiliyor musunuz? AK Parti yok olacak, MHP yok olacak da Millet İttifakı'nın paydaşları 400 vekil alacak. Böyle bir teori, böyle bir anket, böyle bir ihtimal var mı?

* O yüzden bir daha söylüyorum. Kimseyi kandırmayın. Seçimleri kazansanız bile geriye dönme imkanı olmayan sistem değişikliğini ancak ülkemizin önünde bir gündem krizi olarak, bir gündem kısıtı olarak değerlendiriyoruz. Artık bunları aşmak zorundayız diye düşünüyoruz.

* Koalisyonlar, kavgalar, gerginlikler çok geride kaldı. Yüzde 50+1 çok kıymetli bir formül. Yüzde 50+1'i alan vesayete meydan okur, darbeciye meydan okur. Yüzde 50+1'i alan milletiyle beraber yol yürümekten başka bir alternatif bulamaz.

“HAZIRLAYIN BİLELİM”

* Seçimi kazandığı gün parlamenter sisteme dönecekmiş gibi yapan arkadaşların bir an önce bu ifadeleri revize etmesini, milletin önüne seçimi kazansalar bile hangi paketi koyacaklarını, hangi anayasal değişiklikle beraber milletin önüne çıkacaklarını şimdiden söylemeleri gerekir.

* Hazırlayın metninizi, bilelim. Söyleyin odaklarınızı, bilelim. Açıklayın çalışma ekibinizi, biz de metninizi okuyalım. Afaki konuşmaların, bu tarz yalan ifadelerin kimseye faydası yok.

“CUMHURİYET TARİHİMİZDE BÖYLE BİR DÖNEM OLMADI”

* Şu anki sistemde mecliste 13 parti var. Yüzde 99,3 gibi görülmemiş bir oranda temsil imkanı var. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir dönem olmadı. Yani yönetimde istikrarın, temsilde adaletin en güzel ve en yoğun dönemini yaşıyoruz.

* 50+1'in ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden vesayetçilere malzeme olan, darbelere kapı açan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hep krizle olduğu eski sisteme dönme imkanı artık bu ülkede kalmamıştır.