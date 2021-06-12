AKP’li büyükşehir belediye başkanı açılış öncesi fincan takımı dağıttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biri olurken, daha önce de milyon liralık temsil ağırlama giderleri ile gündeme gelen AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yine hediye dağıttı.

“OY ORANI DÜŞTÜ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI”

AKP'nin Bursa’da halk desteğini yitirdiğini ve üst üste yapılan anket çalışmalarında oy oranının hızla düştüğüne dikkat çeken İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, AKP'li kadroların ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın adeta ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

“DESTEK GÖREMEYİNCE HEDİYE DAĞITIYOR”

AKP'li Alinur Aktaş’ın, belediyenin etkinliklerinde vatandaş desteğini yanında göremediğini belirten Mehmet Hasanoğlu, “Açılış törenlerini sayıları belli protokol üyeleri ve etrafındaki bürokratlarla yapmak zorunda kalan sayın Aktaş, çareyi vatandaşa hediye dağıtmakta aramaya başladı” dedi.

DAVETİYE İLE BİRLİKTE HEDİYE KİTİ

“Bunun son örneği; açılışı 14 Haziran'da yapılacağı açıklanan Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olayında yaşanıyor” diyen Hasanoğlu şunları söyledi:

* Osmangazi ilçe sınırlarımızdaki Muradiye mahallemizde restore edilen Hüsnü Züber Evi'nin çevresindeki sakinlerine Büyükşehir Belediyesi görevlileri, içinde kahvesiyle birlikte porselen fincan takımı bulunan hediye kiti dağıttı.

* Hediye ile birlikte Alinur Aktaş imzalı açılış davetiyesi de bırakılırken, vatandaşların ayrıca törende hazır bulunmaları da isteniyor.

“KAÇ ADET, KİME VE KAÇA YAPTIRDIN?”

Alinur Aktaş’ın, halkın desteğini almak için hediye dağıtmak zorunda kaldığını dile getiren Hasanoğlu, Bursalılar adına şu soruları yöneltti:

* Sayın Alinur Aktaş, bu kahve fincan takımından oluşan hediyeyi kaç vatandaşımıza dağıttın? Beş yüz mü, bin mi, bin beş yüz mü, kaç?

* Tanesini hangi firmaya ve kaça yaptırdınız. Bu jestinizin Bursa'ya maliyeti ne oldu?

* Bu hediyeleri sadece belli sayıda vatandaşa dağıtmanız ne kadar etik, ne kadar doğru?

KALEM KALEM HEDİYELER

Geçen yıl Ocak ayında ‘proje, yatırım ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması’ hizmeti için 30 milyon 392 bin TL’lik ihaleyi imzalayan belediye, 2 Haziran’da çıktığı ihale ile 4 milyon 543 bin TL’ye temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmeti satın alınmıştı.

Belediyenin aldığı hizmetler arasında ikram, yemek, alkolsüz içecek, kestane şekeri, konaklama; hediyelik olarak Bursa el havlusu, Bursa dolama şal, kravat, tükenmez kalem, anahtarlık, yeşil türbe minyatürü, USB flaş bellek, belediye logolu çantada kupa bardak, şapka, yap-boz oyunu, Bursa bıçağı ve çiçek yer almıştı.

2 YILDA 80.9 MİLYON LİRA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018-2020 arasında da ‘İkram-reklam-ağırlama’ giderlerine 80.9 milyon lira harcamıştı. AKP'li Alinur Aktaş, göreve geldiğinde 5 milyar lira borç devraldıklarını, tasarrufa önem vereceklerini açıklamıştı.