AKP’li değilsen greyder yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından köy ve kasabalardaki bağ ve tarla yolarını açmak için kentteki 13 ilçe ziraat odasına sırasıyla 3 greyder gönderildi. İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, ilçedeki 12 köy ve 2 kasabanın bağ ve arsa yollarını açmak için gönderilen greydere 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçildikten sonra AKP'ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından el konulduğunu belirtti.

“BELEDİYE BAŞKANI GREYDERİ ELİMİZDEN ALDI”

CHP'li olduğu için AKP'li belediye Başkanı Mustafa İlmek'in greyderlere el koyduğunu ifade eden Yaşar Karaçavuş şunları söyledi:

* Biz Kayseri'de 13 ziraat odasıyız. Her yıl belediye tarla ve bağ yollarının açılması için ziraat odalarına sırasıyla 3-4 greyder yollar. Ben sosyal demokrat birisiyim ve CHP'liyim. Beni sevmediklerinden dolayı da 7 yıldır greyder göndermemişlerdi.

* Bu yıl greyder gönderdiler. Greyderle 2 köyün tarla ve bağ yolları açtık. 3'üncü köye başlamak üzereyken belediye başkanı ben ‘AK Parti belediye başkanıyım, ziraat odasını mı onore edeceksiniz' diyerek greyderleri elimizden aldırdı.

“DİĞER ZİRAAT ODALARININ GREYDERLERİNE BELEDİYE BAŞKANLARI EL KOYMADI”

“Kayserili ve İncesulu insanların vergileriyle kimleri ayırt etmeye çalışıyorsunuz?” diye soran Başkan Karaçavuş, “Bu insanları niye dışlıyorsunuz? İncesu Belediye Başkanı nerden geldiğini unuttu. Burada greyderlerin işi bitmeden greyderleri de Yeşilhisar'a geri göndermişler. Oysaki greyderler Yeşilhisar ilçesinden gelmişti bize. Biz bu greyderle birebir çiftçimizin yanına giderek nerede sıkıntı varsa oraya gidip, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Köy yollarını ve bağ yollarını en iyi biz ziraat odası başkanları biliriz. Diğer ilçelerin ziyaret oda başkanlarına teslim edilen greyderlere diğer belediye başkanları tarafından el konulmadı. Tarımsal üretim ve çiftçilere hizmette bile siyasi ayrım yapanları İncesulu hemşerilerimin takdirine bırakıyorum” dedi.

“BU KOLTUKLAR ONLARA BAKİ DEĞİL”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Üöit Özer ise şunları söyledi:

* AKP zulmü karşısında, kendisine güvenen ve inanan halkına ihanet ederek AKP saflarına geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “devşirme AKP'li” olduğunu unutturmak için yoğun bir çaba harcıyor.

* AKP'li Akkışla Belediye Başkanı'na boyun eğmeyen Akkışla Ziraat Odası'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı traktörü vermeyen zihniyet, İncesu'da da kendini göstermiştir. Milletin parasıyla millete zulmedenler unutmasınlar ki, bu koltuklar onlara baki değil ve ilk seçimde zulmettikleri bu halk onları sandığa gömecektir.”

AKKIŞLA ZİRAAT ODASINA TRAKTÖR VERİLMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ziraat odasına traktör verilirken, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Erarslan'a ise AKP'li olmadığı için traktör verilmemişti.