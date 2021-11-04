AKP’li meclis üyesi zamları, Euro’yu TL’ye çevirerek savundu

Esenyurt Belediye Meclisi’nin AKP’li meclis üyesi Gazanfer Karakaş, CHP’nin zamlara yönelik eleştirilerini, Euro’yu TL’ye çevirerek verdiği örneklerle yanıtladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Esenyurt Belediye Meclisi'nin 1 Kasım tarihli oturumu, son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ilginç bir diyaloğa sahne oldu.

AKP Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, CHP'lilerin zam eleştirilerine yanıt vermek için söz aldı. Karakaş, Euro'yu TL'ye çevirdiği ilginç bir savunma yaptı.

Karakaş dünya ölçeğinde bir kriz yaşandığını belirterek “Sanki Türkiye'deki yönetimden kaynaklanan bir sıkıntı varmış da bunlar yaşanıyormuş gibi bir noktaya çekip kendinizce siyaseten rant devşirmeye çalışıyorsunuz. Ama yemezler artık. Vatandaş artık tüm dünyada neler olup bittiğini iki tık düğme ile sanal alemde her şekilde öğrenebiliyor” dedi.

“ELİME BİR EVRAK GELDİ” DEDİ VE ANLATTI

“Şu anda elime bir tane evrak geldi. Avrupa'daki ürün fiyatlarıyla ilgili” diyen Karakaş şöyle devam etti:

* 1 kilogram domates ne kadar biliyor musunuz Almanya’da? 5.99 Euro. Yani bugünkü parayla 64 TL. 1 kilogram patates 2.99 Euro. Yani 32 TL. 1 adet patlıcan 1.99 Euro. Yani 21 TL.

* İngiltere’de son 9 ayda elektrik fiyatları yüzde 146 artmış. Almanya’da yüzde 148 artmış. Fransa’da yüzde 123, İspanya’da yüzde 157, İtalya’da yüzde 157 artmış.

* Türkiye’de yüzde 75. Şimdi evet bir sıkıntı var. Bu dünya ölçeğinde yaşanan bir sıkıntı.

* Ve bu sıkıntıyı en az hasarla geçmeye çalışan bir AK Parti iktidarı var. İnsanlarımız dışarıya gidip geliyor nerde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor.

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