AKP’li muhtara kıyak: Kendisi, oğlu ve eşi işe alındı

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, çevre temizliği ve kamusal alt yapının yenilenmesi konularında İŞ-KUR üzerinden işçi alımı gerçekleştirdi. İşe alımlar kura yerine mülakatla yapılırken, AKP’lilerle fotoğrafları olan ve AKP’ye övgü dolu sözler sarf eden Gelinören Köyü Muhtarı Erdal Külcü, eşi Nazmiye Külcü ve oğlu Serkan Külcü’nün de isimleri işe alınanlar listesinden yer aldı.

İsmail AKDUMAN

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Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin çevre temizliği ve kamusal alt yapının yenilenmesi konularında İŞ-KUR'la Toplum Yararına Proje kapsamında İl ve İlçe Özel İdare müdürlüklerinde 6 Eylül 2021 ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında istihdam edilecek 600 personel belirlendi.

Birçok ilde kura ile işe alımlar yapılırken, işe alınacak adaylar kura ile belirlendi.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, mülakat sonucuna göre istihdam edilecek personel listesini ise genel sekreterlik binasının giriş kapısına astı.

5 ay 26 günlük iş için ismini asılan listede göremeyen birçok vatandaş İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik binası önünden üzgün ayrılırken, işe alınalar arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

AKP'Lİ MUHTAR, EŞİ VE OĞLU DA İŞE ALINDI

İşe alınanlar arasında AKP'lilere yakınlığını ile bilinen ve sosyal medya hesabında da AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile çekil çekilmiş fotoğraflarına ‘Yolun Yolumuzdur', ‘Ölümüne Yolundayım' paylaşımlarıyla dikkat çeken Gelinören Köyü Muhtarı Erdal Külcü'nün, kendisiyle birlikte eşi ve oğlunun da işe alındığı ortaya çıktı.

“AKP, ACI DİNLEMEMİŞ YANDAŞ KAYIRMAYA DEVAM ETMİŞ”

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin söz konusu işe başvuru yapabileceğine dair şart olmasına rağmen Erdal Külcü'nün kendisi ve ailesinin işe alınmasına tepki gösteren CHP PM üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı “Biz Bozkurt'ta, Küre'de, Çatalzeytin'de İnebolu'da sel felaketi nedeniyle verdiğimiz can kayıplarına üzülürken, AKP acı dinlememiş yandaş kayırmaya devam etmiş. Evine maaş girmeyen aileler varken bir aileden üç kişinin AKP'ye, onun milletvekiline yakınlığını kullanarak ve başvuru şartlarının etrafından dolanarak iş sahibi yapılması kabul edilemez” dedi.

“EŞİ VE OĞLUNU FARKLI ADRESLERDE GÖSTERMİŞ”

Muhtar Külcü'nün eşini ve oğlunu başka adreslerde göstererek ‘aynı adreste ikamet eden yalnız bir kişi' engelini aştığını tespit ettiklerini belirten Hasan Baltacı, iş başvurusunda bulunanların emekli ve malul maaşı almamakla sınırlandırılmasını da Muhtar Külcü'nün fırsata dönüştürüp mükâfatlandırıldığı şeklinde yorumladı.

“SADAKATİ DEĞİL, LİYAKATİ HÂKİM KILACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sadakati değil liyakati hâkim kılacaklarını söyleyen Hasan Baltacı, “AKP'nin ülkemizi getirdiği nokta işte budur. AKP'yi översen, AKP milletvekilinin kulu kölesiysen iş var, aş var, ekmek var. O da 5 ay 26 gün var. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıysan, oğluysan kızıysan, oğlunun kızının arkadaşıysan, 3-5 yerden maaşın var. Bir bakanın eşi, dostuysan çalışmadan, işe gitmeden alacağın ballı maaş var. Metin Çelik'in kulu kölesiysen iş var. Hem de sana, eşine ve oğluna var. Bu vicdansızlığa izin veren, garip gurebanın hakkını gasp edilmesine göz yumanlar elbet bir gün hesap verecek, elbet bir gün bunun hesabını soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sadakati değil liyakati hâkim kılacağız. Birileri torpille, referansla aile boyu işe girerken, bir değil iki, üç üniversite bitiren gençlerimiz mülakatla elenmeyecek. Biz Kastamonu'daki kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Ülkenin kaynaklarını üç beş müteahhide akıtan zihniyetin Kastamonu'daki işsizimizin, gencimizin haklarını gasp etmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.