AKP’li vekilden asgari ücretlilerle ilgili tepki çeken sözler

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in yerel bir televizyonda katıldığı programda, asgari ücretlilerle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye ekonomisi ve asgari ücrete ilişkin eleştirilere yanıt veren İsmail Tamer, şunları söyledi:

*Asgari ücret geçmişte 100 dolar civarında bugün ise 400 dolarlara çıkmış. Az, yeterli değil. Bu ülke zengin olsa da asgari ücreti üst seviyede verse. Türk ekonomisi sıkıntılı süreçte bile büyüyor ve bu ilerlemeyi yok sayamayız.

“EVİNİN ÖNÜNDE ARABASI MEVCUT”

*İşsizlik oranı zaman zaman düşüyor zaman zaman yükseliyor, biliyoruz. Bazı sıkıntıların bu pandemi döneminde olduğunu söylemek lazım. Sıkıntılı süreç içerisinde Türk ekonomisinin yüzde 3'lerin üzerinde büyüdüğü bir gerçek de söz konusu.

*İlerlemeyi yok sayamayız. Bugün bakıyoruz, bu eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir, belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut.

“BAŞIMIZDA DÜNYA LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER VAR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çöpten ekmek toplayan insanlara ilişkin yaptığı açıklamaları da eleştiren Tamer, “Mizansen şeklinde Osmaniye'de çöp toplayan insanları çıkarıp, orada grup toplantılarında ifade eden bir CHP gerçeği var. Adam ne dedi? ‘ben ekmekleri topluyorum hayvanlara veriyorum' dedi. Karadeniz'de de aynı hadiseler yaşandı. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Sıkıntıları biliyoruz. Ama başımızda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Bu liderin almış olduğu tedbirlerle pandemiyi de atlatacağız” şeklinde konuştu.

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