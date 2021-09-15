AKP’li vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

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Ahmet Eşref Fakıbaba’dan sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklama yaptı. Fakıbaba, bütün siyasetçiler dürüst olup her zaman hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“HESAP VERMELİLER”

Fakıbaba paylaşımında, “Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı, hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı, hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır. — Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) September 15, 2021