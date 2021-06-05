AKP’li vekilin ‘beceriksizlik’ paylaşımına ‘yok artık’ tepkisi

AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in, Burdur'un içme suyu ihtiyacı için yazdığı resmi yazıyı Twitter hesabından paylaştı.

Özçelik, paylaşımına; “CHP'li Belediye, beceriksizliğin, iş bilmezliğin belgesi. 3 yıl önce yazılan resmi yazının (proje) durumunu soruyor. Daha önce 3 defa Burdur'a gelen Bakanı niye karşılamadın? Niye sunmadın? 4. defa gelişinde bakandan niye talepte bulunmadın? 3 yıldır neden Özçelik'ten yardım istemedin?” notunu düştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu paylaşıma, başka bir paylaşımla tepki gösterdi. Özel “Yok artık!” diye başlayan paylaşımında “Yok artık! AKP milletvekili, başka partiden seçilmiş bir başkanın olduğu şehrin su projesinin bile akıbetinin Bakanı karşılamaya, Bakana sunum yapmaya, ilin AKP'li milletvekilinden yardım istemeye bağlı olduğunu açıkça yazmış. Düşün şu milletin yakasından” ifadelerini kullandı.

AKP'li Özçelik'e tepki gösteren CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de “Burdur halkının ihtiyacı olan içme suyu projesine 3 yıldır cevap dahi verilmeyişini iktidar Milletvekilinin Belediye Başkanımızın, Bakanı karşılamaması, iktidar vekilinden yardım talebinde bulunmaması olarak gerekçelendirmesi Parti Devleti olma hezeyanıdır” dedi.