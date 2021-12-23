AKP’li yöneticiden esnafa çok ağır küfür

AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada, dolar kurundaki düşüş sonrası ürünlerde indirime gidilmesi çağrısını sosyal medyada esnafa ağır bir şekilde küfür ederek yaptı.

Ali Ekber ŞEN

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AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada düşen dolar sonrası esnafı indirim yapmaya Instagram hesabından çok ağır küfür ederek çağırdı.

AKP’li Ada paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Dolar yükseldi diye zam eden esnaf, indirim etmezsen tam bir süzme o. çocuğusun”

BAŞARIR: BUNLARIN VATANDAŞA BAKIŞI BU İŞTE

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li yönetici Ünal Ada’nın fotoğraflarını da eklediği sosyal medya hesabından tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

* Bakan Nureddin Nebati'nin ‘sosyal medya kullanmayın. Bunlarla ilgili adımlar atılması lazım’ dediği dakikalarda, AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada sosyal medya üzerinden bu ülkenin esnafına alenen küfür ediyordu! Bunların vatandaşa bakışı bu işte! Yazıklar olsun!



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