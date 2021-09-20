AKP’nin kalesinde çiftçiden ‘toplulaştırma’ isyanı

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi’nde DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 10 bin hektar alanda toplulaştırma kararı aldı. Bölge çiftçileri toplulaştırmanın adaletsiz bir şekilde yapıldığı ve kapalı sulama sistemi projesi sözünün tutulmadığı gerekçesiyle toplulaştırmaya tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi sakinleri DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 bin hektar alanın toplulaştırma kararına isyan etti.

Toplulaştırmaya karşı binin üzerinde imza toplayan bölge çiftçisi mahalle meydanında toplanarak yetkililere dertlerini anlattı.

Toplulaştırmada verimli arazilerinin ellerinden alınarak yerine taşlı arazilerin verildiği ve adaletsizlik yapıldığını söyleyen bölge sakinleri, sözü verilen kapalı sulama sisteminin de yapılmadığını söyledi.

“RANT OLMADIĞI SÜRECE TOPLULAŞTIRMA OLMAZ”

Toplulaştırmanın rant için yapıldığını belirten bölge sakinleri, “Böyle toplulaştırma olmaz. Buralar yarın 4-5 zengine peşkeş çekilecek. Yeraltı suyu gelmeden ve kapalı sulama sistemi döşenmeden toplulaştırma yapılmasın. Burada adaletsizlik var. Rant olmadığı sürece toplulaştırma olmaz” siteminde bulundular.

“HER ŞEYİMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan bölge sakinlerinden Atlantı Mahalle Muhtarı, Satılmış Vural ise şunları söyledi:

* Toplulaştırma kararını bir kez askıya çıkardılar ardından hemen dozerleri getirip arazileri bölmeye başladılar. Burada herkes geçimini topraktan sağlıyor.

* Burada toplulaştırmayla devlet vatandaşın arazisinin yüzde 8-10'unu alıyor. Buradan alınan arazilerde toplulaştırmayı yapan şirket alıyor.

* Bizim duyumlarımıza göre de burada bu işi alan şirket Melih Gökçek'in oğluymuş.

* Siyasilerle arası iyi olanalar bu toplulaştırmadan memnun ama arası iyi olmayan memnun değil. Burada bizim verimli arsalarımızı alıp, taşlı arazileri bize veriyorlar.

* Burada belediyemizi, sulama birliğimizi her şeyimizi elimizden aldılar. Bir toprağımız kaldı ona da göz diktiler.

* Bu gidişle toprağımızı da elimizden alacaklar. Halkın şu an yüzde 95'i buna karşı. Şu an burada 5-6 bin dönüm arsa alan şirketler var ve bunların kim olduğunu bile bilmiyoruz.

“CHP OLARAK HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Mahallelinin itirazlarına rağmen toplulaştırma kararından vazgeçilmemesi durumunda olayın yargıya taşınacağını söyleyen CHP Kadınhanı İlçe Başkanı Ali Takımcı, “Kadınhanı CHP İlçe “Burada toplulaştırmayla birlikte ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Burada toplulaştırmayla birlikte kapalı sulama sistemi yapılacağı söyleniyordu. Şu ana kadar kapalı sulama sistemi ile ilgili herhangi bir çalışma yok. Yine aynı şekilde başka köylere de aynı sözü verdiler ama üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen kapalı sulama yapılmamış. Mahalleli de bu sebepten dolayı tarlaları ulanabilirken, susuz kalmak istemiyor. Bundan ziyade toplulaştırmayla arazilerde en fazla yüzde 6 kesinti olacaktı ama bazı yerlerde yüzde 10'a kadar kesinti yapılmış. Toplulaştırmayı birinci askıdan hemen sonra yapmaya başladılar. Mahallemizde buna itiraz etti. Şimdi eğer çiftçinin talepleri dinlenmezse mahkemeye başvurulacak. CHP olarak bu adaletsizliğe karşı biz de halkımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

TOPLULAŞTIRMA NEDİR?

Toplulaştırma işlemi; parçalanarak hisseli biçimsiz ve parçalanarak küçülmüş tarlaların devlet eliyle bütünleştirilerek bir araya getirilmesinden ibarettir.

Toplulaştırma işleminde devlet kamu gücüyle hareket ettiğinden tarlaların maliklerinin iradesi aranmaz.