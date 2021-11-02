AKP’nin kalesinde vatandaş feryat etti

Konya’da Taşkent- Balcılar arasında ulaşımı sağlayan yol, yapımı tamamlanan Avşar Barajı’nın su tutmasıyla birlikte trafiğe kapatıldı. Alternatif yolu kullanan vatandaşlar ise yağışlı havanın da etkisiyle yolda kaldı. Duruma isyan bir vatandaş, “Oy zamanı herkes bir şey söylüyor ama yola geldiği zaman hiçbir şey yok” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Taşkent ilçesinde yapımı tamamlanan Avşar Barajı'nın su toplaması nedeniyle Balcılar Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan karayolu sular altında kaldı.

Baraj inşaatının başladığı dönemlerde yapılması planlanan karayolu ise çeşitli gerekçelerle yapılamayınca vatandaşlar alternatif dağ yollarına yönlendirildi.

Dağ yolundan Konya merkeze gitmek isteyen vatandaşlar yağışın da etkisiyle yolda kaldı.

Minibüsün içerisindeki yolcularla çamurlu yolda ilerleyemeyerek mahsur kalan bir minibüs şoförü çektiği video ile duruma isyan etti.

“VATANDAŞ BU KADAR REZİLLİĞİ HAK EDİYOR MU?”

Yetkililere çağrıda bulunan dolmuş şoförü, “An itibariyle Avşar Barajı'nın üzerine çıkacağız ama çıkamıyoruz balçık ve çamurdan dolayı arabamız burada kaldı. Yetkililere sesleniyoruz vatandaş bu kadar rezilliği hak ediyor mu? İşte araba burada kaldı yolcu mağdur. Yetkililer nerede? Oy zamanı herkes bir şey söylüyor ama yola geldiği zaman hiçbir şey yok. Israrla bize yolu yaylaya tavsiye edenler gelsin bizi buradan çıkarsın. Şuan Kasım'ın birinci günü ilerleyen günlerde ne yapacak millet nasıl gidecek bu yoldan? Hastası olan ne yapacak?” dedi

AKP'Lİ VEKİL ‘ULAŞIMDA SORUN OLMAYACAK' DEMİŞTİ

Öte yandan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı geçtiğimiz Haziran ayında bölgede yaptığı ziyaretlerin ardından açıklama yaprak Taşkent- Balcılar arasında ulaşımın sorunsuz yapılacağını belirtmişti. Özboyacı, konuya ilişkin şunları söylemişti:

* Afşar Barajı'nın su tutması ile beraber Taşkent ilçemizde Balcılar yolunun bir kısmının su altında kalacağını daha önce de siz değerli hemşehrilerimize paylaşmıştık.

* Bir süredir Karayolları Genel Müdürlüğümüz ana projede yer alan yolun yapım işi ihalesi için çalışmalarını yürütüyor ve bizler de süreci yakından takip ediyorduk.

* Bugün siz değerli hemşehrilerime, Taşkent-Balcılar Yolu Yapım ihalesinin Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiğinin müjdesini vermek istiyorum. Ana projede yer alan yol ile alakalı çalışmalar kısa sürede başlayacak.

* Yine bu süre içerisinde herhangi bir ulaşım sorununun yaşanmaması için ana yol yapılana dek alternatif yollardan ulaşım sorunsuz bir şekilde sağlanacak.