‘AKP’nin lebalep kongreleri bitti fatura yine esnafa çıktı’

Ramazan ayında restoran ve lokantaları kapatılma kararıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “12 Nisan'da kapanmayan restoranlar 13 Nisan'da hangi gerekçe ile kapanıyor anlamış değiliz” diyerek uygulamayı eleştirdi.

“ESNAF CEZALANDIRILIYOR”

‘AKP'nin lebalep kongreleri ve mitingler bitti; faturası yine esnafa, çalışana ve vatandaşa çıktı' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu; ”Tek adam zihniyeti, kendi kongreleri, mitingleri, açılışları söz konusu olduğunda halk sağlığını tehlikeye atmaktan zerre imtina duymazken, söz konusu esnaflar, çalışanlar olunca ‘fedakârlık' çağrıları yapıyor. Esnafın fedakârlık yapacak ne gücü ne takati kalmıştır. Ramazan ayı esnafın en çok iş yaptığı aylardan biridir. Gıda sektöründen yeme içme sektörüne kadar yüz binlerce işletme bu ayda daha çok çalışıyor, iş yapıyor. Bu süreçte zaten lokantalara giden insan sayısı azalacak. İftar saatleri de zaten kısıtlama saatlerinden sonraya denk geliyor. Bu açıdan iftar kalabalığı bahane edilerek kapatma kararının alınması esnafın cezalandırılmasıdır.”

“TÜRKİYE'DE SON BİR YILDIR ESNAF KAN AĞLIYOR”

Corona virüsü salgınıyla beraber Türkiye'de 1 yıldır esnafın adeta kan ağladığını söyleyen Ağbaba, açıklamasına şöyle devam etti; “200 bine yakın lokanta ve restoran işletmesinin Ramazan ayında faaliyetlerinin kısıtlanacağı açıklanırken çalışanlara da 1500 TL destek verileceği Erdoğan tarafından dile getirildi. Türkiye'de son bir yıldır esnaf kan ağlıyor. Artık esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz dünya basınlarına düşmüş durumda. Tüm dünya Türkiye'deki esnafın halini görüyor ama Erdoğan görmüyor. Erdoğan'a göre tıka basa doldurulan kongre salonlarında bulaşmayan virüs, lokanta ve restoranlarda bulaşıyor. Erdoğan kendi hatasının ve günahının bedelini yine esnafa yine çalışana yükleyerek kırmızıya boyanan ülke haritasının sorumluluğunu üstünden atıyor. Virüsün yayılma hızının sebebini kendinde değil küçük esnafta arıyor. 12 Nisan'da kapanmayan restoranlar 13 Nisan'da hangi gerekçe ile kapanıyor anlamış değiliz.”

“İKTİDARIN KAHVEHANELERE YÖNELİK TUTUMU İDEOLOJİK”

Salgın yönetiminde yapılan hatalar sonucunda şu corona virüsünün pik yaptığını belirten Ağbaba; “Bugüne kadar kahvehaneleri restoranları kapattık. Sokağa çıkma yasakları uyguladık. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşlarımızı aylarca evlere kapattık. Ama AKP kongreleri nedeniyle korona salgını pik yaptı. Bir yıl boyunca çekilen emekler yerle bir oldu. Ramazan ayı tüm toplum için önemli bir ay ama Ramazan ayında başka bir kültür değerimiz de var. Ramazan ayında teravihten sonra insanlar kahvelere giderler. Binlerce insan, sahura kadar vakit geçirirler. Yeni tedbirlerde kahvehanelere ilişkin bir şey söylenmiyor. İktidarın kahvehanelere yönelik tutumu bu yönüyle ideolojiktir. Kahvehaneleri bu ülkeyi yönetenler kumarhane olarak görüyorlar. Kahvehaneler günlük yevmiyecilerin iş bulma yeridir. Kahvehaneler buluşma yerleridir. Bir kamusal kültür mekanlarıdır. Çay ocakları ve kahvehanelere ideolojik bakılıyor. Buralar şimdi tamamen kapatıldı. Bu da kayıt dışı kumarhanelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Buralara hiçbir destek yok. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kahvehaneler için kağıt önerisi sununca troller hemen saldırdı ama bu kahvehanecilerin talebiydi. Türkiye'de 125 bin çay ocağı, kahvehane var. Burada yüz binlerce insan açlığa terk edildi. Buralara restoranlarla birlikte doğrudan gelir desteği sağlanması lazım” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİ, 47 TL'LİK ÜCRETSİZ İZİN KISKACINDAN KURTARILMALIDIR”

“Bir yıldır aç kapa ile faaliyetlerine ara verilen esnafa ne destek verildi?” diyen Ağbaba, “En düşük BAĞ-KUR primi dahi bin 55 TL iken esnafa 3 aylığına bin TL yani günlük 33 TL verildi. Kira yardımı olarak 500 ile 750 TL verildi. En son güya basit usuldeki 850 bin esnafa gelir beyannamesini kaldırırken, buradan esnafa 281 TL'lik desteği müjde gibi sundu. Pandeminin en başından bugüne en az 125 bin esnaf kepenk kapatırken, destek bekleyen esnafa icra memurlarını gönderdi. Defalarca söyledik yine söylüyoruz; esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü değil kaybettiği ciro kaybına göre destek verilsin dedik. Esnafın kira, fatura ve prim ve vergi borçlarını devlet üstlensin dedik. Şimdi ramazan ayında tekrar kısıtlamalar ile karşı karşıya kalan esnafımıza bu süreçte ki gelir kaybına göre devlet destek vermelidir. Esnafımızın kira, fatura ve diğer borçlarını devlet bizzat kendi üstlenmelidir. Çalışanlara 1500 TL değil en az asgari ücret seviyesinde ödeme yapılmalı, işçinin kendi parası olan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi pandemi sonrasına kadar uzatılmalı, işçileri işsizlik ve 47 TL'lik ücretsiz izin kıskacından kurtarılmalıdır” diye konuştu.