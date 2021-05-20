AKP’nin seçim çalışmalarına devletin kaymakamı da katıldı

2012 yılında çıkarılan bir yasa ile nüfusu 2 binin altında olan beldeler köye dönüştürülmüştü. Çıkarılan yasanın ardından 2014 yılında nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, köy statüsüne dönüştürülmüştü.

6 HAZİRAN'DA ARA SEÇİM YAPILACAK

Güney Köyü ile komşusu Çalışlar Mahallesi birleşme kararı aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan kararla Güney beldesi, tüzel kişilik kazanarak belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı.

Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için 6 Haziran’da ara seçim yapılacak. Aralarında Gelecek ve DEVA Partisi'nin de bulunduğu 20 parti de bu seçime girmeye hak kazanırken, seçim yapılıncaya kadar Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, belediye başkanı olarak görevlendirildi.

KAYMAKAM AKP'LİLER SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Seçime sayılı günler kala seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin belediye başkan adayları bölgede seçim çalışmalarına hız verdi.

Güney Beldesi'nin eski belediye Başkanı Erol Karabacak 6 Haziran'da yapılacak seçimde AKP ve MHP'nin ortak adayı olarak belirlendi.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve beraberindeki bir grup AKP'li seçim çalışmaları için beldeye gitti.

Seçim yapılıncaya kadar beldede belediye başkanlık görevini yürütecek olan Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer'in AKP'lilerle birlikte seçim çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

AKP'li BAŞKAN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kübra Demirer'in de yer aldığı seçim çalışmalarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP il Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay şu notu düştü:

* Seçim çalışmalarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz Güney kasabamızda İl Genel Meclis Başkanımız Burhanettin Çoban ve İGM üyelerimizle birlikte Belediye Başkan adayımız Erol Karabacak’ın vaatleri arasındaki çalışma yapılacak yerlerde incelemelerde bulunduk.

“ADALETSİZ BİR SEÇİM YARIŞI VAR”

Kaymakam Kübra Demirerin AKP'liler birlikte seçim çalışmalarına katılmasına CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz tepki gösterdi.

Beldede adaletsiz bir seçim yarışı olduğunu belirten Görgöz şunları söyledi:

* 2012 yılında AKP'nin çıkardığı yasa ile birlikte belde belediyesi kapatıldı ve 2014 yılında Güney Belediyesi kapatıldı. Afyonkarahisar'da 88 belde vardı ve bunların 44'ü bu şekilde kapatıldı.

* AKP'liler şimdi kendi kapattıkları belde de seçimi kazanmak için bütün devlet gücünü kullanıyorlar. Seçime kadar geçici başkanlık yapan devletin kaymakamı da kendilerine seçim çalışmalarında eşlik ediyor. Ara sıra Vali Bey de bazı çalışmalarda kendilerine eşlik ediyor. Bu tamamen adaletsiz bir seçim yarışı.

* AKP’nin bu tutumu artık normalleşti. Güney halkı seçim de hem bu adaletsizliğin hem de 2014 yılında belediyelerini kapatanlara gereken cevabı verecektir.

