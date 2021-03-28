AKP’ye yakın Osmanlı Ocakları Hamza Dağ’ı istifaya çağırdı

AKP'li Kürşat Kürşat A.'nın lüks araçta kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Milletvekilinin ofisinden, Kürşat A.'nın iddia edildiği gibi Hamza Dağ'ın danışmanı olmadığı açıklandı. Ancak A.'nın bir gün önce Dağ ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkınca büro personeli olarak görev yaptığı itirafı geldi. Bu kişi, gelişmeler üzerine gözaltına alınırken AKP ile de ilişiği kesildi. Ancak görüntülerin başlattığı tartışma dinmedi.

KIRMIZI KRAVATLI KİM?

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Osmanlı Ocakları'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Biz Osmanlı Ocakları'nda sigara dahi içmez ve izin vermezken, bu davaya bu kadar zarar verenlerin AK Parti çevresinde, Erdoğan çevresinde olması neyin nesidir? Hamza Bey'in ‘Benim yanımda böyle biri yok' dediği kırmızı kıravatlı kim o zaman” diye soruldu.

Osmanlı Ocakları, bir sonraki paylaşımında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın “Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat A. danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir” tweetini alıntılayarak “Olmadı değerli abimiz size yakışanı yapın. Siz düzgün birisiniz ama bu konu çok su kaldıracak, bu kabul edilebilir bir durum değil. O toplantıda ne işi var bu adamın? Lütfen İstifa edin” denildi.

Asgari ücret, AKP personel maaşı olsun

AKP'li Hamza Dağ'ın “Büro personeli” dediği Kürşat A.'nın otomobilleri sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir ilan sitesinde yer alan A.'ya ait araçların listesini paylaştı. Listede 3 lüks otomobil yer alıyor. Tekin, listeyi “Asgari ücret AKP genel merkez büro personeli maaşı olsun” notuyla paylaştı.