Akşener: Bu harami düzenini oylarınızla yıkacağız

Ardahan’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, "Oylarınızla, bu harami düzenini yıkmamızı sağlamanızı istiyorum. Sizin sesiniz olmak istiyorum" dedi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yurt genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Ardahan'da devam etti. Akşener, Göle ilçesinde esnaf ile vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kendisini takip eden vatandaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi:

BU İŞİ KAYDIRIRSAK, ÖBÜRLERİNE BENZERİZ

– Bugün ben propaganda yapmak üzere burada değilim. Çünkü biz bu işi kaydırırsak, öbürlerine benzeriz. Öncelikle bugün öğrendiklerimizi Meclis'in gündemine getireceğim, grup konuşmama koyacağım, Göle'de olanları Türkiye'nin duymasını sağlayacağım. Çözümlerinizi üreteceğiz, o çözümleri de kamuoyuyla paylaşacağız, siz de bunları duyacaksınız.

SEÇMENE SÖVÜLÜYOR, HAKARET EDİLİYOR

– Esnaf beni daha iyi anlayacak; müşteri velinimet mi kardeşim? Velinimet. Siz, karşınızdaki dükkandan daha fazla müşteriniz olsun diye müşteriyi dövüyor musunuz? Hayır. Sövüyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? ‘Müşteri velinimettir' deyip, müşterinize daha iyi davranıyorsunuz, daha iyi hizmet ediyorsunuz. Bugün siyasette ne var? Müşteriye, yani seçmene sövülüyor kardeş! Hakaret ediliyor kardeş! ‘Şuculuk buculuk'tan size ne? Kaşımın altında gözüm varmış, sana ne?

SİZİN DEĞİL, AĞALARIN AYIBI

5 maaşlı danışmanlar var, senin oğlun işsiz… Haram olsun, zıkkım olsun! 250 bin TL maaş alan devlet görevlileri var, yazıktır be yazıktır! Haram olsun. Buna karşılık şehirlerde, ilçelerde gezerken, veterinerlik okuyup hayvancılık yapan gençler gördüm. Ayıp, ayıp! Sizin değil, ağaların ayıbı. Hiç mi acımanız yok?

SİZİN SESİNİZ OLMAK İSTİYORUM

Ben sizleri, sizinle el ele verip seçmeni velinimet etmek istiyorum. Birlikte, ‘seçmen velinimettir'e inanmamızı istiyorum. Birlikte bu harami düzenini oylarınızla, demokrasiyle yıkmanızı sağlamanızı istiyorum. Dolayısıyla sizin sesiniz olmak istiyorum. Sizin sesiniz olmak için buradayım.