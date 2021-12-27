Akşener: Sandıkta şamar yemenin…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme başlatmasına konuştu. Akşener, "Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne inceleme başlatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu:

– Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin.

– Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye bu gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. “Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz” diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi…

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