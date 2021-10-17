Akşener’den çarpıcı yoksulluk paylaşımı

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla videolu mesaj paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, “İktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın ki; Bu düzen değişecek" ifadelerine yer verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel yoksulluğun azaltılması amacıyla farkındalık oluşturmak için 22 Aralık 1992 tarihinde ilan ettiği 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle birlikte, ilçe gezilerinde vatandaşın yoksullukla ilgili kendisine yakarışlarının yer aldığı videoyu paylaşan Akşener, “İktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın ki; Bu düzen değişecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek!” dedi.

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