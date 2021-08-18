Meral Akşener’den EMASYA hatırlatması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener" Yangının başından itibaren askerin bulunmadığı şikayetleri var, evet AK Parti iktidara geldiğinde EMASYA programını iptal ettiler. O zamanda söylemiştik, bu programı iptal etmeyin bu tür afetlerde eğitilmiş donanımlı personel ile müdahale etme şansımız olur, diye ama dinlemediler bizi" diye konuştu.

YAŞAR ANTER

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bodrum'un Yukarı Mazı köyünde incelemelere başladı.

Yukarı Mazı köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener'i Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Başkanı Davut Akmeşe, Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun ve ilçe yöneticileri ve Mazı köylüleri karşıladı.

Akşener, burada düzenlediği basın toplantısında Milas ve Bodrum yangınlarının başından itibaren İYİ Parti teşkilatı olarak Milletvekili Metin Ergun başta olmak üzere yakından takip ettiklerini söndürme çalışmalarına partililerin bizzat katıldıklarını belirterek “Gerçekten çok büyük bir felaket atlattık, orman yangınları konusunda mağdur olan köylülerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını öğrenmek ve bunların takipçisi olmak için buradayız. Yangının başından itibaren askerin bulunmadığı şikayetleri var, evet AK Parti iktidara geldiğinde EMASYA programını iptal ettiler. O zamanda söylemiştik, bu programı iptal etmeyin bu tür afetlerde eğitilmiş donanımlı personel ile müdahale etme şansımız olur, diye ama dinlemediler bizi” dedi.

AKBELEN’DE KÖYLÜLERLE BİR ARAYA GELECEK

Meral Akşener, Yukarı Mazı köyünden sonra programını Aşağı Mazı, Gökbel, Çökertme, Bozalan, Türkevleri, Bayır, Gürceğiz köylerini ziyaret ederek sürdürecek. Akşener son olarak yaklaşık 1,5 aydır Milas'a bağlı İkizköy'de Akbelen ormanlarını kestirmemek için direnen köylüler ve çevrecilerle bir araya gelecek.