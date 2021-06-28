Akşener’den Erdoğan’a dikkat çeken ‘söke söke alırlar’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Muğla'da Milas ilçesinde esnafın derdini dinleyerek başladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Akşener, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

“İKTİDAR OLACAĞIZ VE KESİNLİKLE O PARALARI ÖDEMEYECEĞİZ”

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız” diyen muhalefete verdiği “Söke söker alırlar” yanıtını şöyle değerlendirdi:

*Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanının bu Kanal İstanbul'la ilgili olarak hem bizim hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.

*Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki, gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti, söze söke alırlar; Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır anlaşılamamıştır.

*Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor.

“TAPUNUN DELİNMESİ ÇERÇEVESİNDEN BAKIYORUM”

“Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangının şaibeli olduğu ve buraya otel yapılacağı düşünülüyor siz bu yangını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Akşener, şöyle cevap verdi:

*Dün bir arkadaşımdan duydum çok hoşuma gitti. Akıllı yangınlar diye bir kavram var. Buralı Muğlalı kardeşlerimizden ortaya çıkmıştır. Bu akıllı yangınlar tatil yörelerinde, sahil çevrelerinde çok sık başımıza gelen söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar.

*Bunun peşinde olacağız. Bir şehidimiz var, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Bu artık Türkiye'nin yönetilemediğini, son dönemlerde ortaya çıkanlar üzerinden baktığımızda Türkiye'nin dağına taşına kuşuna çöküldüğü anlamını taşıyor.

Daha vahim bir şey var Türkiye'de yolsuzluklar şaibeler zaman zaman olmuştur ama Osmanlı döneminden beri yapılmayan bir şey vardır tapunun delinmesi. Türkiye'de maalesef bu da gerçekleşmiştir. Bu çerçeveden Marmaris'teki yangına bakıyorum.

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