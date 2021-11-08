Ali Babacan’dan Eroğan’a yap-işlet-devret eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yap-işlet-devret projeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devletin cebinden 1 kuruş çıkmıyor" sözlerini eleştirerek, "Meclis’te görüşülen bütçeye bir baksın Sayın Erdoğan. Çağırsın ilgili arkadaşları, ‘Yap-işlet-devretlere devletin kesesinden bu sene ne kadar para ödeyeceğiz?’ diye bir baksın. 1 kuruş mu, yoksa 30 milyar TL mi, bir görsün.” ifadelerini kullandı.

Hakan KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘VALİLER, KAYMAKAMLAR PARTİLİ GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI'

* Son yıllarda artan oranda valiler, kaymakamlar, devletin bütün organları artık partili gibi çalışmaya başladı.

* Çoğu bölgede böyle. Belki hâlâ devletin onurunu koruyan, devletin her partiden insanların devleti olduğuna inanan mutlaka mülkî idare amirlerimiz vardır.

* Ama genel anlamda hükûmetin bu konuda baskısı oluyor. Bazı valiler ve kaymakamlar da işgüzarlık yapabiliyor. ‘Cumhurbaşkanı'na veya hükûmete yakın olursam yarın o kadar güzel illere atanabilirim' gibi karşılıklı ilişki olabiliyor. Valinin, kaymakamın partisi olmaz.

‘SEÇİMİ MUTLAKA AÇIK FARKLA KAZANMAK LAZIM'

* Mülkî idare amirleri üzerinden ya da devletin farklı imkanlarını kullanarak küçük farklar kapatılabiliyor.

* Hileler, oyunlar olabiliyor. Seçimi mutlaka açık farkla kazanmak lazım. Küçük farklar olursa her türlü oyunu ve hileyi yapıp o farkı kapatıcı girişimler yapılabilir. Sandıkları iyi korumak lazım.

‘SAYIN ERDOĞAN BÜTÇEYE BAKSIN, 1 KURUŞ MU 30 MİLYAR TL Mİ GÖRSÜN'

* Hesapsız kitapsız verilen garantiler, devletin geçilmeyen otoyollara, kullanılmayan havaalanlarına ödediği garanti devletin kesesinden çıkıyor.

* Sayın Erdoğan'ın ifadesi doğru değil, ‘1 kuruş çıkmıyor' diye bir şey yok. Meclis'te görüşülen bütçeye bir baksın Sayın Erdoğan. Çağırsın ilgili arkadaşları, ‘Yap-işlet-devretlere devletin kesesinden bu sene ne kadar para ödeyeceğiz?' diye bir baksın. 1 kuruş mu, yoksa 30 milyar TL mi, bir görsün.

‘OLMAMIZ GEREKEN SAAT DİLİMİ DOĞU AVRUPA SAAT DİLİMİDİR'

* Öğrenciler okula başlamak için sabahın karanlığında evden çıkmak zorunda kalıyorlar.

* Daha gün doğmamış. ‘Enerji tasarrufu' diyorlar. Kusura bakmasınlar da akşam yakılan elektrik paralı da sabah ışıklar yandığında bedava mı? Sabah elektrik bedava olsa anlarız…

* Türkiye, geldiğimiz noktada Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle aynı saat dilimine düşmüş durumda. Türkiye, özellikle finans merkezleriyle yakın olması gereken bir ülke.

* Finans piyasalarındaki alışveriş saatleriyle, Borsa İstanbul'daki alışveriş saatlerinin mümkün olduğunca örtüşmesi lazım.

* Türkiye hem çok ihracat yapan hem de yoğun finansman ilişkisi olan bir ülke. Olmamız gereken saat dilimi Doğu Avrupa saat dilimidir.

‘DİNİMİZİN KUTSALLARINI GÜNLÜK SİYASETE ALET ETMEK KADAR YANLIŞ BİR ŞEY OLAMAZ'

* Dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet etmek kadar yanlış bir şey olamaz. Siyasi partilerin her birisi ülkeye daha iyi hizmet için bir yarış içerisinde.

* Önemli olan; bu ülkeye, bu millete hizmet etmektir. Bu ülke için emeği olan, taş üstüne taş koyan herkes büyük sevap işliyor.

* Eğer mesele hangisi sevap, hangisi günah ise ülkeyi yönetenlerin şeffaflığa, siyasi etik kurallara, muameleye önem vermesi lazım. En önemli husus insanlarla olan ilişkilerdir, hak yememektir, adalettir.

‘ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRANLAR ÜLKENİN BEKASINI TEHLİKEYE ATMAKTADIRLAR'

* Bir beka sorunundan bahsediyorsak, bu ülkeyi ayrıştıranlar, kutuplaştıranlar bu ülkenin bekasını tehlikeye atmaktadırlar. Biz ‘eşit vatandaşlık' diyoruz.

* Bugün hâlâ TBMM'de anadili Kürtçe olan bir milletvekili Kürtçe birkaç kelime söylediğinde Meclis zabıtlarına ‘bilinmeyen bir dil' olarak işleniyor.

* Şu andaki hükûmetin sorunları çözme kabiliyeti kalmadı. Çünkü sorunları inkâr ediyorlar.

‘GÜVEN, EĞİTİM VE AKTİF İŞ GÜCÜ POLİTİKASINDA DOĞRULARI YAPTIĞINIZDA İŞLİK DÜŞÜYOR'

* Aktif iş gücü politikaları, gençler, kadınlar, evden çalışanlar için güvenceli ve belli teşviklerle iş imkânı sunmak demek.

* Örneğin bir meslek belirliyorsunuz; ‘Bu meslek kursuna 3 ay, 6 ay katılan bir gencimizin bütün yol parasını, öğlen yemeğini, masrafını biz karşılıyoruz' diyorsunuz.

* O genci işe alan işverenin de sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüğünü 3 yıllığına biz karşılıyoruz. Ya da her yaştan kadın işe ilk girdiğinde ‘3 sene boyunca ben sizden vergi almayacağım' diyorsunuz.

* Güven, yatırım, üretim, istihdam, mesleki eğitim ve aktif iş gücü politikasında doğruları yaptığınızda işsizlik düşüyor.

‘EĞİTİM, EKONOMİNİN GEREKLERİYLE ÖRTÜŞMELİ'

* Liseden veya üniversiteden mezun olan gençlerimizin beceri ve yetkinlikleri ile ekonominin ihtiyacı olan beceri ve yetkinlikler arasında ciddi bir kopukluk var.

* Kaç tane gencimizde duydum: ‘Sağlıkla ilgili bölümü kazanıyoruz fakat Sağlık Bakanlığı o bölümün mezunlarını işe almıyor' diyor.

* Madem o bölümden mezun olanlara ihtiyacı yok, niye hâlâ üniversitelerde o kontenjanı açıyorsunuz? Eğitimin mutlaka ekonominin gerekleriyle örtüşmesi gerekiyor.”

‘HİÇBİR KONUDA PLAN PROGRAM HAZIRLIĞI YOK'

* Partili taraflı cumhurbaşkanı aklına geleni yapmaya başladıktan sonra Türkiye'nin dış politikası diye bir şey kalmadı, adalet, hukuk politikası diye bir şey kalmadı.

* Bir ekonomi politikası yok, eğitim politikası yok. Hiçbir konuda plan program hazırlığı yok.

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