Ambarlar mısır dolu bakanlık ithalat yapıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Toprak Mahsulleri Ofisi mısır ithalat ihalelerine devam ediyor. Özellikle mısır ve buğdayda ithalatın yapılmayacağı açıklamaları yapılmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 Mart 2021'de 115 bin ton ithal yemlik mısır alımı için ihale açtı. İhale kapsamında Derince Limanı'na teslim 60 bin ton İzmir limanına teslim 30 bin ton ve Bandırma Limanı'na teslim 25 bin ton olmak üzere 115 bin ton yemlik mısır alımı yapılacak. Çiftçinin satamadığı ürünü ambarlarda çürümeye terk edilmişken yurt dışından ithal mısır ihalesine çıkılması iktidarın, çiftçiyi hiç önemsemediğinin göstergesidir” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE MISIR MI BİTTİ

CHP'li Orhan Sümer, şunları söyledi:

* Toprak Mahsulleri Ofisi ithal mısır için İhale için yükleme dönemi ise 25 Mart 2021-20 Nisan 2021 olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı 29 Temmuz 2020'de katıldığı bir televizyon programında 2020 ürünü yerli mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak açıklamış, yerli üreticiyi bir nebze sevindirmişti.

* Yerli çiftçi tarlasını süremez, mahsulünü toplayamaz, haciz ve icra borçlarıyla uğraşırken, Yurt dışından mısır ithalatı Türk Çiftçisini yok saymak demektir. Covid-19 salgını sürecinde tamamen unutulan tarım sektörüne ithalat izinleri ile bir darbe daha vuruluyor.

* Ambarlarda satılmadığı için terk edilmiş binlerce ton mısır varken, ithal mısır almak bereketli Anadolu Topraklarına ihanettir. Çiftçi traktörüne mazotu borçla alırken, kamu bankaları kredi vermez, tohum parasına ürün satılırken, yerli tarımı değil ithal tarımı destekleyen iktidar anlayışı, yerli ve milli olamaz”