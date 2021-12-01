“Amerikan başkanıyım” dedi müebbet yedi

Babasını bıçaklayarak öldüren annesini yaralayan sanık, "Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım” dedi, müebbet hapis yedi.

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Antalya’da Manavgat’ın Örnek Mahallesi’nde babasını bıçaklayarak öldüren, annesini ağır yaralayan Erdal Kuran'ın yargılandığı dava sonuçlandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkemede ilk olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu. Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran'ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

“ŞİZOFREN DEĞİLİM”

Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Erdal Korucu ise, “Ben şizofren veya akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım” dedi.

Mahkeme; Erdal Kuran'ın babası İsmail Kuran'ı bıçaklamak suretiyle kasten öldürme, annesi Emine Kuran'ı bıçaklayarak ağır yaralamaktan kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediğine karar verdi.

Mahkeme, Erdal Kuran'ı babası İsmail Kuran'ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran'ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

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