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Amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Bildiri soruşturmasında adli kontrol şartıyla bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen Atilla Kezek oldu.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 03:32, 15/04/2021
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Amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

Antalya'daki Turgut Erdağ'a karar telefonla iletildi.

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol SÖZCÜ'ye şunları söyledi: Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor.

Yayınlanma Tarihi:05:30,