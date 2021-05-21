Anadolu Ajansı o muhabirini kovdu

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” diye sormasının ardından AA’dan açıklama yapıldı.

“İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR, SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULMUŞTUR”

Muhabir Musab Turan’ın iş akdinin feshedildiğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi fesh edilmiştir.

* Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, “Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat, kaynağı ne olursa olsun, ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar.” ilkesini çiğnemiştir.

* Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki “Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar.” maddesini de ihlal etmiştir.

* Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunulmuştur. Ayrıca ‘Gri Pasaport’ ve ‘Basın Kartı’nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır.

İlginizi Çekebilir AA muhabirinden iki bakanı şoke eden soru

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu'nun danışmanından AA'ya: Bu ne kahpeliktir bu ne şerefsizliktir