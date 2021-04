Anadolu Ajansı’na genel müdür yine Kartal İmam Hatip’ten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi devlet kurumlarına damga vurmayı sürdürüyor.

Türk Hava Yolları ve TRT’de çok sayıda mezunun üst düzey yönetici olarak görev aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bir mezunu daha genel müdür oldu.

TRT’de görev yapan Serdar Karagöz Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak atandı.

Anadolu Ajansı’nın başında son olarak yine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Şenol Kazancı görev yapıyordu.

Serdar Karagöz’ün yeni görevine atanmasının ardından, Anadolu Ajansı’nda bütün yönetim kurulu değişti.

Anadolu Ajansı’nın yeni yönetim kurulu; Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna’dan oluşacak.

Hali hazırda TRT’nin başında da yine Kartal Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu İbrahim Eren bulunuyor. Kurum da söz konusu liseden mezun olan çok sayıda isim görev yapıyor.

Serdar Karagöz kimdir?

Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD’de The New School University’de “Media Studies” alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD’de bulunduğu dönemde “The New York Times Syndication” departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye’ye döndü.

Karagöz, “Daily Sabah” gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018 – 2020 yılları arasında TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş geçtiğimiz yılın başında TRT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

İlginizi Çekebilir Kartal İmam Hatip THY'yi uçuruyor

İlginizi Çekebilir Nihayet raporlar ortaya çıktı: İşte TRT'ye üç yılda giden para