Ankara-İstanbul demir yolunda 200 milyon dolar yolsuzluk

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğu ifşa etti. Teftiş Kurulu raporlarını kaynak gösteren Yavuzyılmaz, yolsuzluğun 200 milyon 142 bin 539 dolar olduğunu açıkladı.

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Çifte maaş alan AKP'liler ile barokları ifşa eden CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de TCDD'nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun belgelerini patlaştı.

TCDD Teftiş Kurulu Raporu'nu paylaşan Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TCDD'de yaşanan yolsuzluğun içinde IC İçtaş ve Cengiz Holding'in bulunduğu konsorsiyumun olduğunu belirtti.

YOLSUZLUK BELGESİNİ PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, yapılan yolsuzluğun belgesini de paylaşarak, “TCDD'nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun belgesini tespit ettik.

Yolsuzluk tutarı:

200.142.539,74 USD

Görevli şirket:

IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş'nin içinde bulunduğu konsorsiyum.

İhale bedeli:

610.000.160,97 USD

Bakanlar Kurulu ek ödenek:

244.000.064,35 USD

Revize proje bedeli:

854.000.225,32 USD

Projeden çıkarılan imalat tutarı: 200.142.539,74 USD olduğu halde Şirkete ödenen tutar:

847.175.565,79 USD” diye yazarak TCDD Teftiş Kurulu Raporu'nu da kaynak gösterdi.