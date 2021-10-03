Ankara Sincan’da 132 metrekare daire icradan satılacak
Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Sincan'da 132 metrekare daire icradan satışa sunulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara İl, Sincan İlçe, 4604 Ada, 9 Parsel, GÖKÇEK Mahalle/Köy, B BLOK 10. KAT 42 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tam hissesi satışa çıkarılmış olup Açık adresi : Gökçek mah. Terminal Cad. İdealkent Sit. B blok no : 17 B Daire no 42 Sincan / Ankara şeklindedir.
Ana taşınmazın özellikleri : Bina; bodrum+zemin+11 normal kattan oluşmaktadır. Bina 13 katlı, 46 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi klasik dış cephe boyalıdır. Binada iki adet asansör bulunmaktadır. Ana giriş kapısı camekanlı, Şifreli alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı parsel dahilinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2021 yılında inşaatına başlanmış olup, 9 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binada enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.