Ankara’da kamu konutu satışı yapılacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 58 adet kamu konutunu satışa çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara’nın Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan kamu konutları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale 26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, İzmir 1 Caddesi No: 35 Kızılay adresinde gerçekleştirilecek. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…