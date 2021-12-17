Ankara’da suç örgütüne şafak operasyonu: 45 gözaltı

Ankara'nın Altındağ ve Keçiören ilçelerinde silah ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen suç örgütüne şafak vakti düzenlenen operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda Keçiören ve Altındağ’da silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.

Bu kapsamda örgütün ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçlarını işledikleri belirlendi.

Harekete geçen ekipler, liderliğini V.K., yöneticiliğini ise H.A., S. T. ve M.G.’nin yaptığı suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi.

52 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, 52 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile örgüt lideri V.K.’nin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 15 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait değişik çapta çok sayıda fişek, 9 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 10 bin çeşitli markalarda sentetik hap, 1797 gram metamfetamin maddesi, 1528 gram eroin, 165 gram esrar, 5,98 gram kokain, 22 bin 970 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve çok sayıda silah yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRMİŞLER

Öte yandan örgüt üyelerinin uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri haksız kazançlarla herhangi bir iş sahibi olmamalarına rağmen lüks hayat yaşadıkları, bunları da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak örgüte elaman kazandırdıkları belirtildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ve silah ticaretinde etkin oldukları bölgelere giren farklı kişi ya da gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri, belirlenen örgüt üyelerinin silahları ve uyuşturucu maddeleri diğer illerden getirirken özel zula yöntemi kullandıkları tespit edildi. DHA

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