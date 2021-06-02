Balıklarda parazite rastlandı… ‘Sakın tüketmeyin’ uyarısı

İç sularda üreme dönemi süren sazan balığı av yasağı 15 Haziran'a kadar devam edecek. Kaçak avcılara yönelik tarım il müdürlüklerinin yanı sıra gönüllü derneklerin de denetimleri sürüyor.

Ankara'da bu denetimler sırasında ele geçirilen balıklar Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu (ASOF)'nu alarma geçirdi. Kaçak avcılardan elde edilen balıklarda iki parazit ve bir bakteri türüne rastlandı.

Parazitlerin balıklarda gözle görülür yaralar oluşturduğu ve ölümüne neden olduğu tespit edildi.

ÖNEMLİ AVLAKLARDA BU HASTALIĞA RASTLANDI



ASOF'un yaptığı çalışma sonrası parazit etkisinin Hirfanlı Baraj Göleti, İkizce Göleti, Mogan Gölü ve Kızılırmak havzasındaki iç sularda yaşayan balıklarda da rastlandı.

Son dönemde toplu balık ölümlerinin yaşandığı Kurtboğazı Gölünde parazitin olabileceği belirtildi. ASOF Başkanı Serkan İnanç Ankara bölgesinde parazite rastlandığını ayrıca komşu dört ilde daha aynı durumun görüldüğünü belirtti.

SÖZCÜ'ye konuşan İnanç, “Bu türün üreme dönemi. Kaçak avcılarla mücadele ederken çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kaldık. Bu hastalığın ciddi problemlere neden olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sakın bu balıkları tüketmeyin. Bu hastalığın olduğu sulardan tutulan diğer balıkları da tüketmeyin” ifadelerini kullandı.

İÇ SULARIMIZDA ACİL DURUM



ASOF yönetimi yaptığı yazılı açıklamada ise; “Ankara'da yasadışı yollardan yakalanan balıklarla ilgili tarafımıza ürküten bazı görüntüler ulaştı. Dün geceden bu yana yaptığımız araştırmalar neticesinde bu durumun birçok ilde de mevcut olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Balıklardaki bu görüntüler zıpkın, elektroşok ya da ağ yarası olarak düşünüldüğünden dolayı hastalık ile ilgili dikkate almayan bölgeler de olmuş. Bir çok bölgeden bu konu ile ilgili su ve balık numunesi alınıp incelemeye de gönderilmiş. Kesin olmamakla beraber edindiğimiz bilgilere göre yapılan laboratuar araştırmalarında balıklarda parazitler ve bakteri bulunmuş. İç sularımızda yeni sezonun açılması ile birlikte ciddi sıkıntılar olabilir düşüncesindeyiz. Federasyon olarak ilgili kurumlara bilgi vermiş bulunmaktayız. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yasadışı yollardan yakalanan ya da gerçekten iç sulardaki ticari sahalardan kuralına uygun yakalanan balıklara bu sıralar çok dikkat edilmesi ve böyle bir durum ile karşılaşıldığında ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” ifadeleri kullanıldı.