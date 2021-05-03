Antalya’daki bir otelde çekilen görüntülere çığ gibi tepki

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Bosphorus Otel'de yapılan bir partinin görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler yağdı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, konu hakkında yazılı basın açıklamasın yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Manavgat’ta bir otelde çıkan ve sosyal medyada tepkiler yağan görüntülere dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* Bu görüntülerin sorumlusu Sağlık Bakanı Koca ve Turizm Bakanı Ersoy’dur. Milyonlarca vatandaşımız evlerinde yarın ne olacağını bilmeden tam kapanmada. Sokaktaki vatandaşa, dükkan açan esnafa ceza yazmak için hazır bekleyenler, bu görüntülere ne diyor.

* Aylardır aşı teminine çözüm bulamayan, vatandaşını koruyamayan AKP iktidarıdır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak tam kapanmada ekonomik zorluk çeken vatandaşına yardım etmesi gereken siyasi iktidarın gündeminde vatandaş ne yazık ki yok.

* Lebaleb kongreler uğruna gerekli önlemleri almakta gecikenler, bütün bir ülkeyi eve kapanmaya mahkum edip, kendilerine görece yasal izinler vermektedir.