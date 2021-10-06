Arkadaş önerisiyle aracını temizletti, hayatının şokunu yaşadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Gökhan Yılmaz, hidrojen temizliği için aracını verdiği firmanın yanlış işlem yaptığını bu nedenle aracında 15 bin ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu iddia etti.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobiline hidrojen temizliği yapmak isteyen Gökhan Yılmaz, iddiaya göre arkadaş önerisiyle gittiği seyyar firma yetkilisine yaptırdığı işlem sonrasında aracında 15 bin ile 20 bin lira arasında hasar meydana geldi.

Firma sahibinin yanlış işlem yapmasından dolayı aracında 15 ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“ARACI 5 BİN DEVİRE KADAR ZORLADI”

* 18 Eylül tarihinde aracımı seyyar bir mobil bayiye verdim arkadaş önerisiyle. Kendisini bize emekli astsubay olarak tanıttı. Araca bakım yaptı.

* Bakım yaparken 5 bin devire kadar zorladı. Sonrasında araçtan sesler gelmeye başladı. Motorda hasar meydana gelmiş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira masraf çıktı.

* Sonrasında bizden rapor istedi, bilirkişi raporu. Süreç başladı şimdi. Ben ilgili yerlere şikayetlerimde bulundum. Kimse sorumluluk almadı.

* Bir arkadaş referans olmuştu buna. 5 bin devire kadar zorlayınca o firma sahibi arkadaş motorda ciddi hasar oluştu.

“ARAÇTA CİDDİ HASAR OLUŞMUŞ”

Aracı kontrol eden oto tamircisi Cem Çağlar, araçta yatak boşaltma arızası olduğunu ve ciddi bir hasar oluştuğunu ifade etti.

Çağlar, “Hidrojen temizliği esnasında yatak boşaltma yapmış. O arkadaşlar kendileri ile alakaları olmadığını söylemiş. Şu an yatak boşalttığı için araçta ciddi bir ses var. Tespitlerimizi yaptık, aracı tamir etmeye çalışıyoruz” diye