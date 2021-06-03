Arsayı CHP verdi, şovu AKP yaptı

Uşak'ın Sivaslı İlçesi'nde 30 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı. Hastanenin yer tahsisini CHP'li Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak yaptı. Ancak hastanenin açılış törenine AKP'liler tam kadro katılırken, CHP'liler davet edilmedi. Yer tahsisinde yardımcı olan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da törene çağrılmadı. Sivaslı'nın CHP'li Belediye Başkanı Hürriyet Şafak'a da tören tamamlandıktan sonra davet geldi.

CHP'li Yalım, “Programı organize eden İl Sağlık Müdürü bizleri davet etmedi. AKP'lileri çağırıyorlar. Koltuklarınız size 5 gömlek fazla. Ama göreceksiniz; halk size öyle bir cevap verecek ki devlet kurumları nasıl yönetilir işte o zaman öğreneceksiniz” dedi.

Temel atma töreninde İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AKP İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AKP Milletvekili Mehmet Altay, Vali Funda Kocabıyık, AKP Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, AKP İl Genel Meclis Grup Başkanı Nuri Demir yer aldı.