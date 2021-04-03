Sosyal medyada ‘Aslı tezgah lobisi' kullanıcı adı ile yer alan Aslı Özkısırlar, takı satarak geçimini sağlıyordu. Çoklu organ yetmezliğine yakalanan Özkısırlar, hastanede yer olamadığı için tedavi olamıyordu. Twitter üzerinden de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazarak defalarca durumunu anlatan Özkısırlar, dün hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan Aslı Özkısırlar’ın ölümü, #AslıÖlmediÖldürüldü etiketiyle sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturdu. Aslı’nın ölümüne tepkiler dinmedi. Siyasetçiler ve vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, Londra’dayken durumu ağırlaşan Covid-19 hastası Erdal Yetimova’nın Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini hatırlatılarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“İKİSİNİN ARASINDA VATANDAŞ OLARAK NE FARK VAR?”

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: “(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek) Aslı neden öldü? Erdal Yetimova neden özel uçakla getirildi? İkisinin arasında vatandaş olarak ne fark var?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki net soruma iki net yanıt istiyorum. 1. Aslı neden öldü? 2. Erdal Yetimova neden özel uçakla getirildi?”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: “Erdal Yetimova özel uçakla getirilirken Aslı Özkısırlar yatak bulamadığı için hayatını kaybetti. Vicdan yok, ahlak yok, merhamet yok bunlarda. Yazıklar olsun!”

ASLI’NIN ÖLÜMÜ MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç ise Özkısırlar’ın ölümünü Meclis’e taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasıyla istemiyle konuyla ilgili soru önergesi veren CHP’li vekil, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 salgınındaki yükselişin ardından İzmir de birçok il gibi turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçmiştir. Koronavirüs hasta sayısının artmasıyla hastanelerdeki yoğunluk artmış ve hastalara yer bulunamamıştır.

İzmir’de, Alsancak Sevgi Yolu'nda takı satarak geçimini sağlamaya çalışan ve hastalığından dolayı bir aya yakın bir süredir hastanelerde boş yatak arayan Aslı Özkısırlar, hastanelerde yatak bulunamadığı ve tedavisi geciktiği için vefat etmiştir. Bu süreçte kalbi iki kez duran ve kronik romatizmal rahatsızlığı bulunan Özkısırlar, yaşadığı süreç boyunca sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrılarda bulunarak; ‘Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta', ‘20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben… Yeter düşün bu milletin yakasından yeter' tweetleri atmıştır.”

“İSTİFA ETTİNİZ Mİ YA DA İSTFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”

Sevda Erdan Kılıç, önergesinde Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti:

Aslı Özkısırlar'ın hastanelerde yatak bulunamadığı için vefat ettiği haberi doğru mudur?

İzmir'de devlet ve özel hastanelerindeki normal servis yatak kapasitesi kaçtır?

Bu hastanelerdeki yoğun bakım kapasite oranı nedir?

Normal servis ile yoğun bakım doluluk oranı kaçtır?

İzmir'de pandemiden dolayı bugüne kadar kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

İzmir'deki devlet ve özel hastanelerde iyileşen Korona virüs hasta sayısı kaçtır?

Aslı Özkısırlar'ın hayatını kaybetmesinde sorumlu olduğu düşünülen kişiler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

Pandemi dönemi boyunca istifa ettiniz mi ya da istifa etmeyi düşündünüz mü?

YETİMOVA İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE YENİDEN AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ

Öte yandan AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz” diyerek, Erdal Yetimova’nın kuyruğunda Türk bayrağı bulunan ambulans uçakla İngiltere'den Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ve fotoğraflarla duyurdu.

“SÜRECİ BAŞINDAN SONUNA KADAR TAKİP EDEN CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE…”

2 Nisan 2021 tarihinde (Aslı’nını hayatını kaybettiği gün) paylaşım yapan AKP'li Sırakaya, “Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye’ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Uluslararası Demokratlar Birliği Birleşik Krallık Bölge Başkanı kardeşim Erdal Yetimova’yı, kuyruğunda Türkiye Bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere’den Türkiye’ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’LA EL SIKIŞIRKENKİ FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Demokratlar Birliği Birleşik Krallık Bölge Başkanı olan Erdal Yetimova’nın sosyal medya profilindeki kapak fotoğrafında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının yer alması ise dikkat çekti.

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