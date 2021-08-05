Atatürk düşmanı Mısıroğlu’nun ismini caddeye verecekler

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu'nun ismini kentte sokak ya da caddeye verme kararı aldı.

MÜSLÜM EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı son meclis toplantısında skandal bir karara imza atıldı. AKP'li belediyenin meclis toplantısında 2 yıl önce hayatını kaybeden, Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu'nun isminin kentte sokak ya da bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı. Meclis toplantısında ayrıca Merhum Yörük Hacı Mustafa Efendi, Sümer Koçak, Nezir Sonakın, Rıfat Çalışkan, Mustafa Cengiz, Hakan Kılıç, Davut Berber, Hüseyin Alpmala ile Karabağ ve Kazakistan isimlerinin de cadde ve sokaklara verilmesi de kararlaştırıldı.

“BU VAHİM DÜŞÜNCEDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

AKP'li belediyenin kamuoyunda fesli Kadir olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu'nun isminin bir sokak ya da caddeye verilmesi kararına İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu sert tepki gösterdi. AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a karardan dönülmesi çağrısında bulunan Tozoğlu, şunları söyledi:

“İsmi caddeye vermeyi düşünülen bu kişi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluş değerleriyle kavgalı olmasıyla bilinmektedir. İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a küfür diyecek kadar kendinden geçmiş bu kişinin isminin bir caddeye verilmesi kabul edilemez. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Altay’a tavsiyemiz eğer varsa bu vahim hatalı düşüncesinden derhal vazgeçmesidir. Eğer böyle bir düşüncesi var ise ismi Cumhuriyet ve kurucu değerlerimize düşman kişileri taltif eden bir kişi olarak hafızalarda yer alacaktır. Kıymetli hemşerilerimiz de bilmelidir ki konunun yakından takipçisi olacağız. Milletimizin ve milli değerlerimizin düşmanlarının taltif edilmesine rıza göstermeyeceğiz.”