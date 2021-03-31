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Atatürk heykeline kin dolu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D.'nin (47), güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. G.D.'nin, polis ekiplerine "Yeniden hazırlayıp, İstanbul'a gidecektim, ne çabuk buldunuz" dediği öğrenildi.

Güncellenme: 20:48, 31/03/2021
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Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu’nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G.D., dün gece yarısı polis tarafından yakalandı.

Kurulan özel polis ekiplerince yakalanan G.D.’nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. G.D.’nin, görüntülerde yüzünü gizlemeye çalışarak okulların bahçelerine girdiği ve sokaklarda yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca polisin, G.D.’nin evine gidişi ve evde yaptığı aramalar da yer aldı.

“NE ÇABUK BULDUNUZ”

Polis, yazlık konutunda yakaladığı G.D.’nin kullandığı otomobilinin de plakasını değiştirdiğini ve sahte bir plaka taktığı belirledi. Polis ekiplerini karşısında görünce şaşkınlık yaşadığı öğrenilen G.D.’nin, görüntülerde, “Yeniden hazırlayıp, İstanbul’a gidecektim, ne çabuk buldunuz” dediği görüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde soruşturması devam eden G.D. için 4 gün ek gözaltı süresi alındı. DHA

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