Atatürk Orman Çiftliği giderek yok oluyor

2018 yılında AOÇ arazisinin 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edilmişti. Sayıştay'ın 2019 raporuna göre ise; 1925 yılında yaklaşık 55 bin 538 dekar olan arazi satış ve devirlerle 33 bin 98 dekara geriledi. Bir yıllık süreçte 158 dekar alan daha kaybedildi. Bu miktar yaklaşık 23 futbol sahasına denk geliyor.

Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda; 1939 ve 1983 arasında arazinin çeşitli kurum ve kuruluşlara devredildiği belirtildi. 2011 yılında çiftlikteki bazı bölümlerin sit alan statüleri kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapımının temelleri atılmış, hemen ardından ise arazide Ankapark'ın inşasına başlanmıştı. 2017'de arazilerin 37 bin metrekaresi TOKİ tarafından 88 milyon dolar bedelle, elçilik binası yapılması için ABD'ye satıldı. Son olarak 4 Aralık 2020 tarihinde yaklaşık 800 dönümlük AOÇ arazisi Milli Savunma ile Tarım Bakanlığı'na tahsis edildi.