Atatürk’e hakaret cezasız kaldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiası ile haklarında soruşturma açılan kişi sayısı 38 bini aştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret suçu işleyenlerin yüzde 80’i cezasız kaldı.

Başak KAYA

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Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk adli istatistikleri inceledi, şu tespitleri yaptı:

GİDEREK ARTIYOR: 2020'de, Cumhuriyet başsavcılıklarında, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca sonuçlanan soruşturmalardaki suç sayısı incelendiğinde, toplam dosya sayısı 6 bin 289 adet. Bu dosyaların sadece yüzde 19.5'lik kısmı yani bin 229 tanesi hakkında kamu davası açıldı. Yüzde 80.5'i hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı ya da yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, başka büroya gönderme gibi kararlar verildiği görülüyor.

CEZASIZLIK VAR: Mahkemeye taşınan dosyalarda da cezasızlık tescilleniyor. Ceza mahkemelerinde, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca çıkan dosyalardaki suç sayısının dosyanın açılış yılına ve suç türüne göre dağılımı incelendiğinde, çarpıcı bir artış var. 2016 ve öncesinde açılan dava sayısı sadece 3 iken 2020 yılına gelindiğinde bu sayı 710'a çıkıyor. Bu dosyaların yüzde 27.1'lik kısmı hakkında mahkumiyet kararı çıkmış. Yüzde 46'sı ise ya beraat etmiş ya da hükmün geriye bırakılmasına karar verilmiş.

HAKARET POLİTİKASI MI?: Demokrasi, hukuk devleti, laiklik ve eşit yurttaş koşullarında yetişip en yetkili makamlara gelenlerin bu ülkenin kurucusuna yapılan hakaretlere ses çıkarmamaları bu milleti daha çok yaralamaktadır. Son dönemde kurucu değerlere karşı başlatılan bir hareket var. Bu ülkenin kurucusu Atatürk'e yapılan hakaretler de aynı zihniyet tarafından cezasız bırakılıyor.