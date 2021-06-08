Atatürk’e hakaret eden imam hakkında Cumhurbaşkanlığı’na önerge

Ayasofya Camisi'nde ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet aldığı etkinlikteki ifadeleri nedeniyle imam Mustafa Demirkan'a tepkiler sürüyor. Demirkıran konuşmasında Atatürk'ü hedef alarak, “Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir… Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma…” demişti.

“İMAMLAR BU CESARETİ AKP REJİMİNDEN ALIYOR”

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuyu Meclis'e taşıdı. Ayasofya'daki programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğunu, imamın hakaretlerine müdahale edilmediği ve sonrasında da hiçbir açıklama yapılmayarak soruşturma dahi açılmadığını belirten Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Ayasofya'nın açılışında laik Cumhuriyet ve kurucusuna lanet okundu, atanan başimam laikliğin kaldırılmasını istedi. Bugün ise vaaz veren imam ‘zalim ve kafir' ilan etti. Hepsi de bilinçli seçilmiş gibi Ayasofya'da yaşandı. Atatürk'ün kurduğu Diyanet'ten maaş alıp beslenen bu imamlar bu cesareti AKP rejiminden alıyor.

* ‘Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir’ diyen iktidarın küçük ortağı MHP de AKP de sözde değil özde tavır koymalı ve bu ayıba son verilmelidir. Ayasofya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize hakaret eden imam hakkında derhal ‘Atatürk'e hakaret ve halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma açılması gerekmektedir. Kimsenin bu ülkenin insanını ayrıştırmaya, bölmeye hakkı yoktur.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'A SORU ÖNERGESİ

Şahin, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği önergede, “Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden ve söven Ayasofya imamı hakkında yapılan hakarete tepki ve yaptırımınız olacak mıdır? Atatürk'e hakaret ve halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan Ayasofya imamı hakkında soruşturma açılacak mıdır?” sorularını sordu.

İlginizi Çekebilir Belediye başkanından AKP'li meclis üyelerine 'Atatürk' tepkisi