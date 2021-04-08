Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın istifa etti

Geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii’nde imamlık vazifesini yürüten Mehmet Boynukalın, bu görevinden istifa etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “laikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Boynukalın’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndüğü öğrenildi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

24 Temmuz 2020’de yeniden cami statüsü alan Ayasofya’nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı paylaşım, ardından faiz hakkındaki yorumu gibi bir çok konuda iktidar dahil çeşitli gruplardan gelen tepkiler nedeniyle tartışmaların odağındaydı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından bir tweet paylaşan Boynukalın, “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam’ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam’ın bir emridir” demişti.

AKP’DEN TEPKİ ALMIŞTI

Bu paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından Boykunalın’ı etiketleyerek, “Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte” paylaşımında bulundu.

Daha önce de AKP’nin diğer grup başkanvekili Özlem Zengin, Boynukalın’ın kadın cinayetlerine dair paylaşımını yanlış bulduğunu söylemişti. 8 Mart’ta sosyal medya hesabından “Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” paylaşımı yapan Boynukalın, “kadın veya erkek diye ayrım yapmadan masum bir insanı öldürenin cezası kısas yani ölüm olmalıdır; Kur’an’ın hükmü budur” ifadelerini de paylaştı.

Boynukalın, paylaşımlarına ertesi gün de devam etti ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değindi: “İstanbul sözleşmesinden sonra bir kesimin ifadesiyle “kadın cinayetleri” katbekat arttıysa bunun üzerine düşünmek gerekir. Demek ki dışarıdan alınan kanunlar bizim toplumumuzun bünyesine uymuyor… Bugün maalesef timsah gözyaşı dökülerek kadın ve “kadın cinayeti” kavramları istismar ediliyor. Bu konu bahane edilerek aile düzenimiz yok edilmek isteniyor. Erkek ve kadın birbirine düşman haline getirilerek evlilik kötüleniyor.”

‘YILMAZ ÖZDİL’İN CENAZESİ CAMİYE ALINMASIN’ SÖZLERİNE DESTEK

Ayasofya’nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil'in, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman'a yönelik olarak söylediği “cenazelerinin camiye alınmaması” yönündeki sözlerine de destek vermişti.

Twitter hesabından konuyla ilgili ayetler paylaşan Boynukalın, “Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!” demişti.

Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın bu paylaşımını değerlendiren Yılmaz Özdil ise, “İnsanlara iftira atmak, asılsız suçlamalarla terör örgütlerine hedef göstermek dine de hukuka da sığmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Mehmet Boynukalın’ın, Ayasofya cami statüsü aldıktan sonra ve Müslümanların ibadetine açılmadan hemen önce, 23 Temmuz 2020’de baş imam olarak atandığı, Diyanet İşleri Ali Erbaş tarafından açıklandı:

“Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı Ayasofya Camii’ne atıyoruz. Bugün Ayasofya Camiimize bir profesör hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı hocalarından, Kurra Hafız, ilmiyle pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hocamız.”

1971 doğumlu Boynukalın, 1992 yılında Mısır’daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Boynukalın, 2011’e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.

2011’de İstanbul Şehir Üniversitesi’ne giren Boynukalın, 2018’de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020’de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı.

Arapça dini kitap çevirileri de yapan, dört çocuk babası Boynukalın, 2020’ye kadar Şehir Üniversitesi’nde kaldı. Kuruluşunda beri yer aldığı ve camisinde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Mehmet Boynukalın, aynı zamanda eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın da amcası. Mehmet Boynukalın’ın babası Rıfat Boynukalın da Necmettin Erbakan’la birlikte Milli Nizam Partisi’nin kurucularındandı.

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