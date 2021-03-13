Aytun Çıray son seçim anketi sonuçlarını paylaştı: AKP’nin oyu eridi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından uluslararası bir kuruluş adına yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Anketteki verilere göre Çıray, AKP’nin oy oranının yüzde 17 – 20 aralığında, MHP’nin oyunun ise yüzde 4 – 6 aralığında olduğunu söyledi.

Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre, AKP yüzde 17 – 20, MHP yüzde 4 – 6. Diğerlerine gelince, Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim.

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