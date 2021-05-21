Ayvalık’ta fırtına hayatı felç etti! Onlarca tekne battı, bir kişi denize düştü

Balıkesir'in tatil yerlerinden olan Ayvalık'ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk Mevkileri’nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 80 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi.

1 Haziran’da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı.

İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova’da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. (İHA-DHA)