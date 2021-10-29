Babacan, Cumhuriyet kutlamasında tüm siyasileri paylaştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet’in 98. yılını videolu mesaj ile kutladı. Videoda TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinin isimleri anıldı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, DEVA Partisi’nin kurumsal hesabından yayınlanan mesajı alıntılayarak kutladı.

Mesajda “Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun!” denildi.

DEVA Partisi’nden ve Babacan’ın hesabından paylaşılan videoda ise şu ifadeler kullanıldı:

Çırağı da Cumhuriyet, ustası da. Doktoru da Cumhuriyet, hastası da. Gesi bağları da Cumhuriyet, İzmir dağları da. Gezsen Anadolu'yu baştan başa Cumhuriyet. Esnaf kasası Cumhuriyet, Merkez Bankası Cumhuriyet. Sandık Cumhuriyet. Millet Cumhuriyet. Bahçeli Cumhuriyet. Mithat Sancar, Pervin Buldan Cumhuriyet. Akşener Cumhuriyet. Karamollaoğlu Cumhuriyet. Davutoğlu Cumhuriyet. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet. Erdoğan Cumhuriyet. Babacan Cumhuriyet. Kim hizmet ettiyse, kim hizmet edecekse Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet. Siz, biz değil, onlar değil, hepimiz Cumhuriyet. Gururla ilelebet. Kutlu olsun.