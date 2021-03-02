Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında partililere seslendi.

Bahçeli’nin açıklamalarında satır başları

* MHP’nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır. MHP’nin millet anlayışı yok sayıcı, ötekileştirici değildir, hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini aşağılayan, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir.

* Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır. Güvence milli birlik ve kardeşliğimizdir. Milli onurumuza en ağır saldırı ve suikastler yapılmıştı. Türk milleti istiklalini kurtarmasını bildi ve bunu milli birlik ruhuyla başardı.

ERKEN SEÇİM

* Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milli iradeyi silahın vesayetine alan her girişim, her müdahale darbedir. Millet iradesine cephe alan dayatmacı siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış iki yüzlülüktür.

* Cumhur İttifakı millet ne istiyorsa kulak veren, milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Bizi diğerlerinden ayıran fark da budur. Çiğ süt içmediğimizden dolayı karın ağrısı çekmiyoruz. Korkup saklayacağımız bir eksiğimiz, zaafımız olmadığı için rahatız.

* Gündüz şapkalı, gece külahlı. Sözde demokrat özde despot olanların hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz.

* 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Türkiye’nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez.

“CHP YANLIŞ ATA OYNAMIŞTIR”

* CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise a’dan z’ye yozlaşmanın, terör bataklığının içindedir. Dünyanın hangi ülkesinde teröre destek veren bir partiye cevaz vardır?

* Parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl yer olacaktır? Gara’dan kanlı emirler getiren milletvekillerinin TBMM’de ne işi vardır? HDP suçludur, ittifak ortakları ağır vebal altındadır.

* HDP şu kadar oy aldı, bu kadar desteği var’ diyorlar. HDP’ye oy verenler, PKK’nın arka bahçesi olsun mu istediler? Oy sayısının demokrasiyle bağdaşması, şehitle caninin bir görülmesi, kahramanla hainin bir tutulması kadar korkunçtur.

* Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar karanlık kişi varsa HDP’yi kollamak için demokrasiyi kullanmaktadır.

“YÜREĞİ YETEN KARTLARINI AÇIK OYNAMALIDIR”

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Soruşturma safhasına geçerse iddianame Anayasa Mahkemesi’ne sunulacaktır.

* Siyasi partilerin kapatılması AYM’ce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, delili ve belgeli bir şekilde HDP’nin terör olaylarının odağı olduğunu tespit ederse HDP’den söz etmek söz konusu olmayacaktır.

* Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir.

* FETÖ’cülerin ve PKK’lıların yargılandığı mahkeme süreçlerinin daha fazla uzatmadan karara bağlanması, iç ve dış mihrakların istismarının önüne geçilmesi ertelenemez bir mecburiyettir.

* Kimse minderden kaçmamalıdır, yüreği yeten kartlarını açık oynamalıdır. CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına var mıdır? Yok mudur? Aklı selim çağrısı yapan CHP’liler PKK’ya hala minnettar mıdır? Mutfakta yangın var diyenler vatandaki yangını ne zaman görecektir?