Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* MHP olarak hayatın akışını ve hadiselerin akışkanlığını milliyetçiliğin ilkeleriyle hukuk ve demokrasiyle okumalıyız. Tutarlı olacaksak etik hassasiyetlere uyacaksak başkaca bir seçenek olmadığını bilmeliyiz.

* Onun bunun dolduruşa gelerek siyaset yapmadık, bundan sonra da kimse beklememeli. Korkuya hiç rehin düşmedik. Türkiye’yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara taviz veremeyiz.

* Telaşa kapılmadan, duygulara kanmadan daha soğukkanlı, sağduyulu davranmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin çevresindeki sinsi ve sisli kuşatma genişlemektedir. Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların taraftarlarından daha ötesidir.

“HERKESİ UYARIYORUM, HEDEF TÜRKİYEMİZDİR”

* Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriplerine hız vermişlerdir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemiz’dir. Hedef milli birlikte ve huzur ortamımızdır. Bu menfur tezgahın siyaset taşeronları, medya tefrişatçıları, suç ve terör örgütü temincileri vardır ve bellidir.

* Türkiye’nin üzerine gölge düşmesi, siyasi ve hukuki çözülme yaşaması konusunda alçak bir rekabet yaşanmaktadır. Amaç Türkiye’nin itibarını lekelemektir. Devlet ile millet arasındaki güven bağlarının kopuşuna, devlete ve hükümete karşı toplumsal bir direnişin gerekçesini teşkil etmektir.

“RİZE ZİYARETİ OLAY ÇIKARMAK İÇİN PLANLANDI”

CHP bunun üst figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye’nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu krizin bekçisi konumundadır. HDP, Türkiye’nin kalbine hançer sokmak için bekleyen fitnedir. Asıl bizi düşündüren İP’in provoaktörlüğüdür.

* Bu şahsın Rize’yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi incelenmelidir. Söz konusu ilçe belediyelerinin MHP yönetiminde bulunduğu göz önüne alındığında nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı fark edilecektir.

* İP Başkanı’nın toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi sorumsuzlukla izah edilemez. Siyasi hayatı kumpasla, yalanlarla heba olmuş bu şahsın Netanyahu sözleri sonrası Rize ziyareti olay çıkarmak üzere planlanmıştır. 1959 Uşak olaylarında olduğu gibi podyuma çıkarılmıştır.

* AA’nın kuşkulu muhabiri tarafından sorulan ısmarlama soru gündeme oturmuştur. Viranşehir Kaymakamı’nın sözleri de başka bir konudur. Bunlardan birisi de PKK’nın maket uçaklarla suikast girişimidir.

“KİMSE İÇİŞLERİ BAKANI’NIN BOYNUNA TASMA GEÇİREMEYECEK”

* Türkiye haksızlıkların karşısındadır, küresel emperyalizmin tam olarak karşı kutbundadır. Devleşmiş millet iradesi çözülmek ve dağıtılmak istenmektedir. Mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan iftiraların, bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

* Terörle mücadele kahramanca devam ederken, vatan savunması tehditlerin doğduğu alanlarda cesaretle yapılırken, bu mücadelenin içinde yer alan devlet adamların itibarsızlaştırılma çabaları

* Kimse aklımızla alay etmesin, biz her şeyin farkındayız. Devletin hükmü şahsiyetini, milletin kutlu varlığını uçuruma çekmek üzere ifa edilen şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz.

* Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK’nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK’nın ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum.

* Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

“ERDOĞAN’I DEVİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEYECEKTİR”

* Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için faal halde olanlara bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri Türkiye Cumhuriyeti’ni düşüremeyecektir.

* Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Biden’ın muhalefeti pışpışlayıp Cumhur İttifakı’nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, güç odakları değil büyük Türk milleti vermektedir.