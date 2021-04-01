Bahçeli’nin AYM çıkışına CHP’den yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına ve Bahçeli'nin AYM'nin kapatılması yönündeki çağrılarına ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“BU HAZIMSIZLIĞI İFŞA VE ŞİKAYET EDİYORUZ”

* Türkiye'nin gündemine şunu getirdiler: Biz AK Parti'yiz, MHP'yiz, saraydan talimatlıyız. Saray kanun çıksın istiyorsa, biz bunu mutlaka geçiririz. Gelir, görüşmeleri izlemeyiz; oylamada gelir parmak kaldırırız. Çünkü bizim kalbimizin, beynimizin, vicdanımızın değil, parmağımızın değeri var saray için.

* Ama son nokta, biz olmasak da kanunu geçiririz. Salona girmeden de geçiririz. Geçiremezsek ertesi gün yeniden getiririz. Çünkü biz ne istersek yapan, sarayın katibi, arzuhalcisi noktasına gelmiş bir Meclis Başkanımız var. Bu kabul edilemez, buna karşı çıkıyoruz. AK Parti ve MHP seçmeni de böyle bir galibiyetten haz almaz.

*Bazen de gol yersiniz, bazen de kaybedersiniz. Demokrasi hazmetmeyi gerektirir. Bu hazımsızlığı bir kez daha ifşa ve şikayet ediyoruz.

“BİZ PKK'NIN KURŞUNUNU YEMİŞİZ, SİZ CHP'Yİ NEYLE İLİŞKİLENDİRİYORSUNUZ…”

* Sayın genel başkanımıza, özellikle bizim adını ağzımıza almak istemediğimiz terör örgütlerini söyleyerek, ‘onlarla irtibatını kes' diyor. Sayın genel başkanımız bu örgütlerden bir tanesinin Artvin Şavşat'ta hedefindeydi sayın Bahçeli. PKK bize kurşun sıktı. Korumada konvoydaki görevli askerimiz şehit oldu. Biz PKK'nın kurşununu yemişiz, siz CHP'yi neyle ilişkilendiriyorsunuz…

“BİR SİYASİ NEMA BEKLEMEYİN”

* Sayın Bahçeli; Meclis kapalıydı, Meclis'in açılmasıyla ilgili FETÖ'nün darbesine karşı, o gün Meclis kapalıydı, FETÖ'nün F-16'larının hedefinde Meclis yoktu, karanlıktı burası, Meclis'i kuran parti olarak ‘Meclisi açın' diyen biziz. Gelip savunan biziz. Gelecek seçime kadar muhalefet partisiyiz, parlamentonun ve demokrasinin arkasında, darbenin karşısındayız diyen biziz.

* O gün biz geldikten sonra buraya gelen milletvekilleriniz, bizim o geceki duruşumuza, kararlılığımıza en yakın şahitlerdir. Tutup da bizi olmadık yerlerle ilişkilendirmekten bir siyasi nema beklemeyiniz.

“TEK DEVLET, TEK MİLLET, TEK BAYRAK TEK PROMPTER…”

* Sayıyor, saydırıyor herkese; ‘kalkın ayağa' bütün AKP kongresi ayakta. ‘Tek devlet, tek millet, tek bayrak', sayıyor sayıyor.

* Bunu 1930'larda saydırırken Hitler; ‘ein Volk, ein Reich, ein Führer, Adolf Hitler' diye bitiriyordu. ‘Tek devlet, tek millet, tek lider Adolf Hitler…' Geldik geldik, o tek adamın dediği her şeyi tekrar ediyorsunuz. Ama iki lider, tek promter.

* Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek promter… Saraydan yazıyorlar, prompterdan okuyorsunuz. Dün prompterdan okumadınız, kopyala-yapıştır Twitter'a attınız. Yapmayın bunları.

“ERKEN SEÇİM YAPARSANIZ DÜNDEN RAZIYIZ, BUGÜNDEN HAZIRIZ”

* Sayın Bahçeli bir de erken seçim talebinin, ‘ülkenin toplumsal huzurunu hançerlemek olduğunu' söylemiş. Bu erken seçim talebi; Kars'ta var, Çankırı'da var, Edirne'de, Antalya'da, Iğdır'da var da bir Osmaniye'ye gidin, esnaf ziyareti yapın.

* Esnafın gündeminde tek soru var; erken seçim ne zaman? Erken seçimin tarihi Osmaniye'den soruluyorken, bütün Türkiye merak ediyorken, erken seçim istemeyi toplumun huzurunu hançerlemek değil, toplumun vicdanını dile getirmek olarak görün.

*Yetki sizde. Saray isterse yapar. Yaparsanız dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapmazsanız, yapıldığı gün kazanacağız.

“NE DESEK BOŞ”

* Sayın Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili ifadeleri… Ne desek boş. Dilekçe, usuli eksiklikler yüzünden iade edildi. Bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı düşününüz ki bir kapatma dilekçesi yazıyor, yazdığı dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne veriyor.

*Anayasa Mahkemesi, ‘esasa bakmadan usulden anlattıklarınla gerekçe arasında bağı kurmamışsın' diye iade ediyor. Demek ki liyakatten değil sadakatten orada oturan biri var. Bu rejimin inşasına katkısı olan Devlet Bahçeli'ye sunulur.

“MHP KONGRESİ İÇİN HEDİYE PAKETİNİ ANCA YETİŞTİRDİLER”

* Zaten iddia o ki, hep dediniz ki, ‘çalışmalar sürüyor yakında kapatma dilekçesini vereceğiz başvuruyu yapacağız.' MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmıştı, cümle alem biliyor. Demek ki MHP, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dilekçeyi bile doğru düzgün yazacak hukuki formasyon ve yeterlilikte bir ekibe sahip değil.

* Ama gerçeği söyleyelim ki; apar topar, alelacele hem size hem Cumhuriyet Başsavcısına bunun MHP kongresi için hediye paketini anca yetiştirdiler. MHP kongresinden önce Andımız iptal edildi. Kongrede Andımız konusundaki sıkıntıyı çözmek için ‘Cumhurbaşkanımızdan sevgilerle kongre hediyesi' olarak geldi o kapatma. Alelacele hazırlandı, alelacele paketlendi, bu kadar olmuş sayın Bahçeli.