Bakan Gül: Nefret suçuyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrımcılık ve nefret suçu ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı: Bir insanın kılık kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunun kötü örnekleri, hafızamızda tazedir.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun ‘Nefret Söylemi ve Nefret Suçları’ konulu sempozyumuna katıldı. Gül, hukukun; toplumun huzuru için tüm farklılıkların güvencesi olarak hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmekle görevli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Bu çağda, hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük ikliminin farklı düşünceler ve kimlikler üzerinde artan bir baskıya dönüştüğünü ifade eden Gül, “Küresel adalet, giderek daha da zarar görmekte. İnsanların ortak değerleri korunmaya her zamankinden daha da muhtaç hale gelmektedir. Birçok batı ülkesinde İslam ve göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

HUKUK DEVLETİNDE ŞABLON İNSAN YOKTUR

– Vicdan ve adalet kenara çekilmişse oraya zulüm yerleşir, ayrımcılık ve nefret yerleşir. Bunu ülkemizde de geçmiş zamanlarda yaşadık. Bir insanın kılık kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunun kötü örnekleri, hafızamızda tazedir. Hukuk devletinde, şablon insan yoktur; herkes eşittir ve biriciktir.

– Bu düzenlemeye akademik bu tür toplantılar ışık tutacaktır. Meclisi’mizin insan hakları komisyonu başta olmak üzere buralarda olgunlaşarak, yasal düzenlemenin de yine bu yasama döneminde gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik TCK’da düzenleme yapmayı hedefliyoruz.

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