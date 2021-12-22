Bakan Koca duyurdu! İstanbul’un kategorisi değişti

Corona virüsü risk haritasında İstanbul'un kategorisi değişti. Yeni gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Corona virüsü risk haritasındaki yeni gelişmeyi duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!”

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 82,62 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,40 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703 'e yükseldi.

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