‘Bakan Pakdemirli çiftçiye maliyetinin altında bir fiyat verdiğini itiraf etti’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin TBMM bütçe görüşmelerindeki konuşmasına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarım ve Orman Bakanı, mecliste yapmış olduğu konuşmada tablolar göstererek üretim maliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Arpa için 1 lira 85 kuruş maliyeti olduğunu söyledi. Bu yıl arpaya verilen taban fiyat ise 1 lira 75 kuruş. Yani Tarım ve Orman Bakanı, arpa üreten çiftçiye maliyetinin altında bir fiyat verdiğini itiraf etmiş oldu” dedi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TBMM bütçe görüşmelerindeki konuşmasının bir itiraf içerdiğini söyledi. Gürer, şu ifadeleri kullandı;

*Tarım ve Orman Bakanlığı'nın skandal açıklamaları devam ediyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı, mecliste yapmış olduğu konuşmada tablolar göstererek üretim maliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

*Arpa için 1 lira 85 kuruş maliyeti olduğunu söyledi. Bu yıl arpaya verilen taban fiyat ise 1 lira 75 kuruş. Yani Tarım ve Orman Bakanı, arpa üreten çiftçiye maliyetinin altında bir fiyat verdiğini itiraf etmiş oldu.

“VERDİĞİ BUĞDAY MALİYET FİYATI DA YANLIŞ”

*Aynı bakanlık bu yılın başında yapmış olduğu açıklamada mercimekte yüzde 6 artış olacağını duyurdu. Daha sonra 6 ay gecikmeli düzeltme yaptı. Yüzde 30 ürün kaybımız olacağını duyurdu. Mercimeğe 5 bin lira taban fiyat verdi. Şu anda mercimek 13 bin lira ton fiyatı. Ayrıca arpa için çiftçimize 1750 lira taban fiyat verdi.

*4 bin 550 liradan yurt dışından tonu arpa getirdi. 450 bin ton arpa açığımız var diyen bakanlık, şu ana kadar 2 milyon 500 bin ton arpa ithal etti. Böylece bakanlık, taban fiyat olarak arpada verdiği 1 lira 75 kuruşun aslında 1 lira 85 kuruşa mal olduğunu meclisteki yaptığı konuşmada itiraf etti. Burada verdiği buğday maliyet fiyatı da yanlış. Buğday için verdiği fiyat da düşük.

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