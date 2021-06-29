Bakan Varank’ın İmamoğlu eleştirisine İBB’den yanıt: ‘Bakanmetre’ hiç şaşmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret için geldiği Kırşehir’de, AKP il başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda konuşan Varank, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Bakan Varank, şunları söyledi:

* Diğer siyasi partilere baktığımızda onların hizmet diye bir derdi yok. Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde oluyor.

* Vatandaşın bir derdi mi varmış? Bir sıkıntısı mı varmış? Bunlarla ilgili hiçbir derdi yok.

* Mesela İzmir yıllardır CHP iktidarı tarafından yönetiliyor. Alt yapı ile ilgili Türkiyedeki en kötü şehirlerden bir tanesi. Deprem oldu, yerel yönetimin hiçbir hareketi, hiçbir aksiyonu olmadı.

* Biz merkezi hükümet olarak gittik, sorumluluğumuzu yerine getirdik. İşte İstanbul’da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız.

* İstanbul’un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul’un belediye başkanı, Antep’e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu.

İBB’DEN BAKAN VARANK’A YANIT

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Bakan Varank’ın sözlerine yanıt verdi.

Ongun, “Başarısız bakan, göze girmek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırır. ‘BAKANMETRE’ hiç şaşmaz” dedi.